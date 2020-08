Fútbol/Champions.- Crónica del Juventus - Olympique de Lyon, 2-1

Cristiano no basta a la Juventus



El Olympique de Lyon cae en Turín, pero elimina a los italianos



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La Juventus, con un doblete del portugués Cristiano Ronaldo, ha caído eliminada este viernes en los octavos de final de la Liga de Campeones a pesar de su victoria en el partido de vuelta en Turín ante el Olympique de Lyon (2-1), que ha avanzado a cuartos por el valor doble de los goles fuera de casa.



Dos polémicos tantos de penalti, uno para cada equipo, dejaron todo por hacer para una segunda mitad en la que el delantero luso consiguió volver a ver puerta después de empatar para los suyos desde los once metros. Sin embargo, el 1-0 de la ida en Francia ha pesado demasiado a la 'Vecchia Signora', que no podrá estar en la atípica fase final de Lisboa.



Los de Lyon, por su parte, cogieron fuerzas con el tanto inicial y, a pesar de resultar arrinconados en los segundos 45 minutos, aguantaron el arreón final de los italianos. Con ello, se citan en cuartos con el Manchester City, que consiguió eliminar al Real Madrid con un nuevo triunfo (2-1).



Sin el goleador de la ida, un Lucas Tousart ausente tras fichar por el Hertha de Berlín, el conjunto de Rudi Garcia impuso su ritmo y consiguió neutralizar a los artilleros juventinos; Cristiano Ronaldo e Higuaín, dos víctimas de los de Lyon en los lejanos octavos de 2010, apenas se dejaron ver en los primeros 45 minutos, y Paulo Dybala, con molestias musculares, esperaba su oportunidad en el banquillo.



Aouar, en los primeros minutos, fue el primero en probar a Szczesny con un disparo desde la frontal y, poco después, el centrocampista francés provocaba penalti en una acción con Bentancur revisada de manera rigurosa por el VAR -el uruguayo tocaba balón-. El neerlandés Memphis Depay, desde los once metros, no falló y adelantó al cuadro visitante picando el esférico sobre el portero polaco (min.12).



Bernardeschi, que se quedó sin tiempo ante la zaga cuando iba a rematar, y Cristiano, en un disparo que desvió Lopes, tantearon a los franceses, pero fue una nueva acción polémica la que permitió empatar a los de Maurizio Sarri. El colegiado no dudó en pitar una nueva pena máxima cuando el goleador inaugural, Depay, tocó el balón con el brazo, que llevaba pegado al cuerpo, y Cristiano engañó al meta del equipo lionés (min.43). La 'Vecchia Signora' necesitaría dos tantos tras el descanso para remontar.



Consciente de ello, subió prestaciones a la vuelta de vestuarios, presionando arriba y encerrando al Olympique, y el premio llegó muy pronto, cuando Cristiano encontró un hueco fuera del área para armar un chut que resultó imparable para Lopes (min.60).



A solo un gol de los cuartos, la 'Juve' acosó a su adversario en el tramo final, en el que Cristiano se encontró dos veces con la barrera en dos acciones de peligro. La suerte no acompañó al campeón transalpino, que vio cómo Dybala tenía que marcharse con molestias físicas menos de un cuarto de hora después de saltar al campo. El Lyon resistió, perdió y venció.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: JUVENTUS, 2 - OLYMPIQUE DE LYON, 1 (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado (Danilo, min.70), De Ligt, Bonucci, Sandro; Rabiot, Pjanic (Ramsey, min.60), Bentancur; Bernardeschi (Dybala, min.70; Olivieri, min.84), Cristiano Ronaldo e Higuaín.



OLYMPIQUE DE LYON: Lopes; Denayer (Andersen, min.61), Marcelo, Marcal; Dubois (Tete, min.91), Caqueret, Guimaraes, Aouar (Mendes, min.91), Cornet; Ekambi (Reine-Adélaïde, min.67) y Depay (Dembélé, min.67).



--GOLES:



0-1, min.12: Depay, de penalti.



1-1, min.43: Cristiano Ronaldo, de penalti.



2-1, min.60: Cristiano Ronaldo.



--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó a Cuadrado (min.31) y a Bentancur (min.44) por parte de la Juventus y a Aouar (min.19), a Dubois (min.38), a Lopes (min.76), a Cornet (min.79), a Caqueret (min.87), a Marçal (min.89) por parte del Olympique de Lyon.



--ESTADIO: Juventus Stadium.