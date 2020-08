Fútbol/Champions.- Busquets: "Riqui Puig está más que preparado aunque tenga 20 años"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del FC Barcelona Sergio Busquets admitió que en el vestuario son "muy optimistas" de poder eliminar este sábado en los octavos de final de la Liga de Campeones al Nápoles, frente al que saldrán "cien por cien" al ataque y dominar, y aseguró que el joven Riqui Puig "está más que preparado" para jugar por las bajas en el centro del campo.



"Somos muy optimistas, está claro que hemos tenido días para trabajar y preparar este partido, y tenemos que ser positivos. Tenemos un empate de la ida, pero vamos a ir cien por cien a atacar, a marcar goles y a ser fieles en nuestra filosofía", expresó Busquets este viernes en rueda de prensa.



El mediocentro, que no podrá jugar por sanción, también celebró que estos días hayan servido para calmar el ambiente tras el final de LaLiga Santander. "Todo lo que se hable en el vestuario para mejorar es bienvenido y estas semanas han venido muy bien para mejorar física y tácticamente, conocer mejor al rival. Esperemos que dé sus frutos", admitió.



El catalán recordó que durante una temporada 'normal' les es "casi imposible" entrenar con tanta continuidad porque "juegas cada tres o cuatro días". "Eso nos ha beneficiado, quizás para ritmo de partido no es lo mejor porque jugar te da ese plus competitivo, pero se pueden mejorar otras cosas y ojalá que nos pueda servir", afirmó.



"Este es un partido muy importante. Tenemos muchas ganas de pasar y de jugar esa 'Final a 8' de Lisboa, pero antes tenemos un partido muy difícil ante un rival que nos lo pondrá difícil, con un gran entrenador y con jugadores de primerísimo nivel", añadió el de Badia.



El internacional remarcó que están "centrados en preparar bien" la visita del Nápoles y que no quieren "ir más allá" ni "pensar" en los partidos de Roma o Anfield, "ni en lo positivo ni en lo negativo". "Cada partido va a ser un mundo y no sirve ningún ejemplo", puntualizó.



Busquets no podrá jugar, al igual que Arturo Vidal, también sancionado, ni Arthur, que decidió no jugar, lo que abre las puertas a Riqui Puig. "Aunque tenga 20 años está más que preparado. Ha participado en el tramo final de Liga y ha aportado mucho. Al final, eso es lo que tiene que hacer, debe apoyar y poco a poco ir ganando experiencia y conociendo a los compañeros para ser mucho mejor y que se asiente en el equipo", opinó del canterano.



"LO DE ARTHUR FUE UNA SORPRESA PARA TODOS"



Sobre Arthur, el mediocentro reconoció que el que no se presentase a los entrenamientos fue "una sorpresa para todos porque lo normal no es que no volviera", pero pidió que todo se solucione. "Ha sido una situación difícil, pero los únicos que saben la verdad son el jugador y el club", advirtió.



"Ha sido atípico porque la temporada y el mercado han dado fichajes antes de tiempo. Supimos un poco por las noticias que no vendría, pero queremos que este ruido nos moleste lo mínimo posible porque estamos centrados en lo deportivo. Espero que puedan llegar a una decisión que sea lo mejor para todos y se deje este tema de lado"



Además, Busquets cree que "es una decisión del club" la continuidad o no de Quique Setién. "Los jugadores estamos al margen, tenemos que centrarnos en lo que pasa en el campo y que siga será una buena señal porque ojalá quiera decir que hemos hecho un gran papel y, por qué no, que hayamos ganado este torneo", remarcó.



Finalmente, Busquets dejó claro que no deben estar pendiente de si el Real Madrid remonta al Manchester City. "Tenemos que centrarnos en nuestro partido, independientemente de lo que hagan el Real Madrid y los demás rivales. Las semifinales están muy lejos", sentenció ante la posibilidad de un 'Clásico' en la penúltima ronda.