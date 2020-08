Fútbol.-Beauvue amarga al Fuenlabrada y mete al Elche en el 'playoff'

07/08/2020 Álex Bergantiños en el Deportivo-Fuenlabrada GALICIA ESPAÑA EUROPA DEPORTES A CORUÑA LALIGA



El Deportivo remonta el duelo de la polémica con un tanto de penalti en el último minuto



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un doblete del francés Claudio Beauvue, con un gol de penalti en el último minuto, ha dado este viernes al RC Deportivo la victoria en el polémico encuentro ante el CF Fuenlabrada (2-1) en el último duelo de LaLiga SmartBank, aplazado por la aparición de positivos en la plantilla fuenlabreña, un resultado que mete al Elche CF en el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander.



Los tantos de Beauvue, en el 84 y el 94, remontaron el choque para los de Fernando Vázquez y dejaron sin opciones al cuadro de José Ramón Sandoval (60), al que le valía el empate para jugar la postemporada. Ahora, serán los ilicitanos los que estén en el ansiado 'playoff', resuelto tras 18 días de polémica.



Después de semanas de intercambio de acusaciones y denuncias, Riazor acogió el partido más polémico de los últimos años en la categoría de plata. Con los gallegos matemáticamente descendidos a Segunda B y los madrileños en busca de la promoción, las sorpresas no faltaron tampoco horas antes del duelo.



El equipo fuenlabreño desmintió que hubiese ningún nuevo positivo en la plantilla, como apuntaron algunos medios, y poco después ofrecía una lista de 13 convocados con solo siete jugadores profesionales, el mínimo según la normativa para poder jugar el choque. Mientras, los gallegos acudían con 21 futbolistas, 14 de ellos profesionales.



Con el mensaje 'Este partido no es de justicia' proyectado en los videomarcadores de Riazor, el duelo comenzó con sorpresa; solo habían transcurrido diez minutos desde el pitido inicial cuando un mal despeje de Jovanovic lo aprovechó Pathé Ciss para adelantar a los de José Ramón Sandoval.



El portero serbio pudo resarcirse justo antes de la media hora, en una jugada en la que ganó el mano a mano a Jeisson. Sin embargo, el conjunto de Fernando Vázquez fue incapaz de inquietar a Ruvira en los primeros 45 minutos.



Aketxe, nada más reanudarse el partido, probó al meta visitante, que despejó su disparo, e inauguró el festival de ocasiones coruñesas. De hecho, el mediapunta vasco dispuso de dos nuevos remates peligrosísimos. Vicente, Sabin Merino y Borja Valle a punto estuvieron de firmar el empate, y solo la pausa por hidratación dio algo de respiro al cuadro madrileño.



Tuvo que ser Aketxe el que, en el 84, colgase un balón al área que Ruvira sacó de puños y que Beauvue, en el rechace, introdujo con el rostro en las mallas. Y en el partido más polémico del curso, el final no estuvo exento de polémica; en el 94, José Fran cometió mano dentro del área y el colegiado decretó penalti.



En medio del desconcierto total, con Beauvue y Aketxe peleando por lanzar la pena máxima, el delantero galo se dirigió a los once metros, y con un lanzamiento alto, remontó el duelo y dejó a los fuenlabreños sin 'playoff' en el último minuto.



De esta manera, concluye la temporada en LaLiga SmartBank, aunque todo podría resolverse en los despachos; todavía queda por conocer la decisión del juez instructor del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que abrió un expediente disciplinario extraordinario al CF Fuenlabrada por viajar la primera vez a A Coruña conociendo los positivos en la plantilla.