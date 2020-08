Fito Páez, Yatra, Danna Paola y más famosos revelan la cerveza de sus sueños

Fotografía de archivo fechada el 14 de noviembre de 2019 que muestra al músico argentino Fito Páez mientras se presenta durante la ceremonia de reconocimiento a la Persona del Año, previo a los Latin Grammy, en Las Vegas (EEUU). EFE/ETIENNE LAURENT

Miami, 6 ago (EFE).- Famosos como Danna Paola, Piso 21, Sebastián Yatra, Fito Páez, Gaby Espino, Joss Favela y muchos otros revelaron a Efe cuándo y cómo les cae mejor una "chela", "birra" o "fría", para celebrar este 7 de agosto el Día Internacional de la Cerveza.

La idea de festejar la existencia de esta bebida, legendaria y mundial nació en 2007 en un bar de la ciudad estadounidense de Santa Cruz, en el sur de California. Allí, los amigos Jesse Avshalomov, Evan Hamilton, Aaron Araki y Richard Hernández tuvieron la idea de promover la cerveza cada 5 de agosto.

El éxito de la iniciativa fue tal, que al año siguiente decidieron mover la fecha al primer viernes de cada agosto y, hoy en día, según afirman los amigos en su página web, se celebra en bares, pubs, restaurantes y cervecerías en más de 200 ciudades del mundo.

Considerando que la cerveza es después del café y el té la bebida más consumida del mundo, no sorprende que los famosos también disfruten de ella y tengan sus formas favoritas de beberla.

Algunos prefieren hacerlo en botella, otros en vaso.

Hay artistas que solo toman cerveza cuando están en la playa o hace mucho calor. Para otros es la bebida de rutina, incluso como aperitivo antes de comer. Algunos, además, se declaran fanáticos de esta delicia hecha a partir de la cebada, otros no tanto.

Tipo chelada o michelada es la forma favorita de algunos para consumir una cerveza. Otros la quieren en botellitas pequeñas. Unos la disfrutan despacito, otros rapidísimo. En pocas palabras, la cerveza es una de esas bebidas que demuestran que, en lo que importa, los simples mortales y las estrellas son iguales.

REFRESCAR Y DESCOMPRIMIR

“¡En la playa!”, expresó con una gran sonrisa la actriz venezolana y conductora Gaby Espino, quien reconoció que es la bebida perfecta cuando hace calor. Lo mismo respondió su colega Julián Gil, quien designó a la birra como una buena compañera a la orilla del mar.

El cantautor argentino Fito Páez reveló que “después de cada proyecto" se toma "todo un día para disfrutar desde la tarde y toda la noche". En esas sesiones de descompresión, la cerveza es muchas veces la bebida de elección.

“Yo disfruto mucho el alcohol, también el vino, el whisky, pero la cerveza siempre es buena para compartir con amigos, reírse”, opinó.

El cantante colombiano Silvestre Dangond afirmó que no hay un mejor momento en el que caiga mejor una cerveza, que cuando está “enguayabado”, es decir, con resaca.

UN MARIDAJE PERFECTO

Para el artista colombiano Sebastián Yatra, el mejor momento de tomar una cerveza es cuando se está comiendo tacos, “preferiblemente en México y preparada como una michelada”, indicó en referencia al cóctel mexicano que lleva en su versión más clásica salsa inglesa, sal y limón.

Su colega Danna Paola coincidió con él “en un 100%”, aunque el picante opcional, que algunos le agregan a la michelada, es obligatorio.

El compositor e intérprete mexicano Joss Favela reveló que le gusta tomarse dos cervezas antes de comer, aunque reconoce que cualquier momento es bueno.

Algo parecido piensa el cantante urbano colombiano Mike Bahía, quien definió la cerveza como la bebida "de los buenos momentos" con amigos, o con su hermano.

Para Pablito Mejia Bermudez, del grupo colombiano Piso 21, esta se trata de la bebida perfecta para celebrar el lanzamiento de una canción o de un disco, aunque sea a la distancia, como muchos festejarán este año el Día internacional de la cerveza, a consecuencia del coronavirus.

Aunque sus compañeros, Juan David Huertas Clavijo, David Escobar Gallego y David Lorduy Hernandez aseguraron “que una cerveza cae bien en todo momento”.