Facebook se une a Microsoft en las críticas a Apple por abuso en la App Store

Fotografía detalle que muestra la aplicación de Facebook en un iPhone. EFE/Sascha Steinbach/Archivo

San Francisco (EEUU), 7 ago (EFE).- Facebook se sumó este viernes a Microsoft en el frente abierto contra Apple por el supuesto abuso de su posición de dominio en la tienda virtual App Store, una disputa entre gigantes tecnológicos que cobra especial relevancia por las investigaciones antimonopolio en marcha contra Apple y Facebook.

La queja de Facebook, como la de Microsoft, tiene su origen en el hecho de que Apple no permita a ninguna de las dos firmas tener en la tienda online sus respectivas aplicaciones de videojuegos Facebook Gaming App y xCloud, que podrían considerarse competencia de Arcade, propiedad de Apple.

La jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, emitió hoy un comunicado en que lamentó haber tenido que eliminar la funcionalidad de juego de la aplicación en su versión para el sistema operativo iOS de Apple, y que ello supondrá "una experiencia de inferior calidad para los usuarios de iOS" con respecto a quienes utilicen Android.

La justificación de Apple para no permitir esta funcionalidad es la misma que esgrime en el caso de Microsoft: al facilitar estas aplicaciones el acceso a un número presumiblemente ilimitado de juegos, la empresa de Cupertino (California, EE.UU.) no puede revisar todos los contenidos ofrecidos, algo que va en contra de las políticas internas de la App Store.

Sin embargo, desde medios especializados de EE.UU. apuntaron a la aparente contradicción de que Apple se justifique de esta manera pero a su vez permita en la tienda virtual aplicaciones populares de vídeos como Youtube o Netflix, cuyos contenidos también resultan imposibles de revisar para la empresa.

Apple es actualmente el foco de dos investigaciones por presuntas prácticas monopolísticas por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que previsiblemente tendrán en cuenta las recientes quejas por parte de Facebook y Microsoft en este sentido.

Facebook, a su vez, también está siendo objeto de sendas pesquisas por el mismo motivo, igual que otras dos grandes tecnológicas que por el momento han permanecido al margen de esta disputa: Amazon y Google.