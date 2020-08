Eugenia Martínez de Irujo felicita a las Cayetanas de su vida

MADRID, 7 (CHANCE)



El 7 de agosto es un día muy especial para todos los que se llamen Cayetan@. Por ese motivo, Eugenia Martínez de Irujo ha querido utilizar sus redes sociales para felicitar a su hija, Tana Rivera, y a su madre, la Duquesa de Alba. Quién la conoce lo sabe, la hermana de Cayetano Martínez de Irujo es una persona muy cariñosa, con un gran corazón, que se preocupa de su gente en todo momento.



Como no podía ser de otra manera, Eugenia se ha acordado en un día tan especial como hoy de su hija, Tana Rivera, colgando una preciosa imagen de madre e hija donde escribe el siguiente texto: "mi amor hoy es un día muy representativo y especial para nosotras. Felicidades por tú santo, te quiero".



No se podía olvidar de la mujer que la trajo al mundo, la Duquesa de Alba, con la que también ha colgado una fotografía que refleja muy bien la gran complicidad que ambas tenían: "Felicidades mamá, 7 de agosto, felicidades al cielo". Y es que ya sabemos que Eugenia lo pasó tremendamente mal cuando su madre falleció, ya que estaban muy unidas y tenían una exquisita relación.



De esta manera, Eugenia Martínez de Irujo se ha despachado a gusto por sus redes sociales y ha mostrado su cariño y admiración por su hija y por su madre. Ahora que, ni rastro de una felicitación para su hermano Cayetano, con el que ya sabemos que tiene sus diferencias y por el momento, parece que no las han terminado de solucionar.