Estela Grande manda un mensaje a Diego Matamoros sobre su divorcio: "Que me lo firme"

07/08/2020 ESTELA GRANDE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Estela Grande estuvo este jueves en el Hipódromo con una amiga íntima y se quedó impresionada por la prensa que había en las inmediaciones. Como era de esperar, las preguntas que le lanzamos fue sobre su divorcio con Diego Matamoros y es que cabe recordar que todavía no han firmado los documentos que les separará de por vida. La exconcursante de GH VIP está cada día más tranquila y parece que no quiere saber nada del que un día llenó su vida.



La que fuera amiga de Kiko Jiménez en la casa de Gran Hermano ha querido lanzar un mensaje a su exmarido, Diego Matamoros en relación a su divorcio: "Que me lo firme". Y es que parece que está cansada de que le hijo de Kiko Matamoros no le haga caso a su petición de divorcio y quiere arreglar ya su asunto con él.



Aunque es ella la que parece que quiere hablar de su divorcio, o al menos la que quería lanzarle un mensaje, luego prefiere no dar detalles de cómo se encuentra actualmente su situación con Diego Matamoros: "No te voy a decir nada". Y es que la situación entre ellos no está en un buen momento porque, a pesar de que en el confinamiento mantenían la relación, el hermano de Laura Matamoros ha rehecho su vida con más antelación que ella.