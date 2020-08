Empresarios reclaman a los gobiernos por no acometer la reactivación de Centroamérica

En la imagen, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Panamá, 7 ago (EFE).- La patronal empresarial centroamericana reclamó este viernes que la falta de decisiones de los Gobiernos de América Central está creando incertidumbre sobre las acciones que se deben emprender para reactivar la economía regional, que se encuentra muy golpeada por la pandemia de la COVID-19.

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), el panameño Raúl Delvalle, enumeró en un pronunciamiento temas que no han sido acometidos con prioridad por la vacilación en tomar decisiones, como el laboral, las inversiones en infraestructuras y la integración centroamericana.

Una de las principales falencias, de acuerdo con Delvalle, es la divulgación sobre las determinaciones que se deben adoptar, y "hay una gran incertidumbre acerca de qué rumbo debemos llevar. (...) No nos hace fácil (a los empresarios) poder tomar decisiones y salir adelante".

Delvalle indicó que la salud y la educación también deben estar entre las prioridades de cada Gobierno, aunque dijo que esta ha sido una de las razones por las que los bloques económicos se mantienen sin abrir en muchos países de la región.

En lo laboral, el líder empresarial consideró que "este es el momento apropiado para realizar una flexibilización al Código de Trabajo, el cual data de hace 30 y 40 años en muchos países de Centroamérica, que en mucha ocasión es un impedimento para atracción de inversiones.

En Panamá, este polémico y sensitivo asunto motivó una semana entera de protestas de los sindicatos que rechazaron la aprobación de una Ley que flexibiliza las normas laborales, presentado por el Ejecutivo como una de las acciones para mantener la economía a flote.

Pero Delvalle aclaró que la Fecamco no propone cambiar el Código de Trabajo, sino modificarlo para flexibilizarlo y ayudar a la contratación de mano de obra.

"Nosotros somos empresarios y estamos dispuestos a colaborar y contratar a más personal, pero con nuestro Código de Trabajo como está nos da muy poco espacio de movimiento, queremos que nos den esa oportunidad de flexibilizar el código", insistió.

En el asunto de la integración centroamericana, Delvalle lamentó que no hay un seguimiento ni voluntad por parte de algunos gobiernos "que insisten en tomar medidas unilaterales" que la afectan, y citó el caso reciente en el tema de las aduanas para el transporte de mercancía entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua.

Recordó que "los que tuvieron que actuar en este tema, fueron los empresarios, que se sentaron con los ministros de comercio de cada país involucrado para llegar a un entendimiento con el sector transportistas".

Además, la Fecamco exhortó a los Estados centroamericanos que "deben ponerse al día" con las cuentas por pagar a las empresas locales, y "disminuir el tamaño del Estado" que "es algo fundamental para hacerlo en este momento" (...) pues "la fluctuación de la economía va hacia la baja y es algo inevitable".

"Los países están utilizando la recaudación diaria para pagar planilla y gasto de operación definitivamente esto no es aceptable, este es el momento en que los países debemos generar inversiones, infraestructuras nuevas para poder poner la rueda a funcionar. Sin embargo, con la carga económica desde el punto laboral que tiene cada uno de los países, eso no se va a lograr", remarcó

Destacó que "esta es la oportunidad de los gobiernos de ser transparentes en sus actuaciones y en su forma de dirigir cada uno de los países y manejar las finanzas con la perspectiva de que los empresarios inviertan y así llegue la inversión extranjera al país".