El Bayern recibirá al Schalke en la primera jornada de la Bundesliga

Berlín, 7 ago (EFE).- El Bayern Múnich recibirá al Schalke 04 en la primera jornada de la Bundesliga, que se disputará entre el 18 y el 21 de septiembre según el calendario presentado hoy por la Liga Alemana de Fútbol.

Tradicionalmente el campeón de la temporada anterior inaugura la siguiente en el primer partido de la primera jornada que se disputa el viernes.

No obstante, todavía no está decidido que el duelo del Bayern contra el Schalke se juegue el 18 de septiembre. En caso de que el Bayern llegue a la final de la Liga de Campeones el partido se trasladará al 21 y el partido inaugural lo jugaría el Borussia Dortmund y el Borussia Mönchengladbach.

La tradicional pausa de invierno comenzará tras la décimotercera jornada que se jugará entre el 18 y el 21 de diciembre y será más breve que lo acostumbrado ya que el torneo se reanudará el 2 de enero con el comienzo de la décimocuarta jornada.

La última jornada deberá jugarse el 22 de mayo.

Todavía no hay claridad si para la siguiente temporada el público podrá regresar a los estadios.

Aunque la DFL ha presentado con plan para el regreso con aforos reducidos y diversas restricciones todo depende de la evolución de la pandemia del coronavirus y del visto bueno de las autoridades políticas y sanitarias.