El Atlético divisa la 'Champions' sin riesgos y con Thomas aún al margen

El defensa del Atlético de Madrid Felipe Augusto (i) y el centrocampista Héctor Herrera (d) durante el entrenamiento celebrado este viernes en la ciudad Deportiva Wanda Metropolitano, en Majadahonda. EFE/ATLÉTICO DE MADRID.COM

Madrid, 7 ago (EFE).- El Atlético de Madrid se aproxima ya a la final a ocho de la Liga de Campeones sin ningún riesgo y con control de cargas en algunos de sus jugadores, como Diego Costa, Mario Hermoso y Kieran Trippier en la sesión de este viernes, a seis días de entrar en acción en los cuartos de final contra el Leipzig en Lisboa, el próximo jueves, mientras Thomas Partey y Sime Vrsaljko prosiguen con su recuperación al margen del grupo.

El centrocampista ghanés, con una lesión muscular sufrida en la última jornada de LaLiga Santander frente a la Real Sociedad, y el lateral croata, que no ha jugado ningún duelo desde la reanudación de la competición el pasado mes de junio por una artroscopia en la rodilla izquierda, son los dos únicos jugadores que no están disponibles a día de hoy para el argentino Diego Simeone, una vez que ambos son aún duda para la reanudación de la Liga de Campeones, al menos para el encuentro del jueves.

Sí están listos Diego Costa, Trippier y Hermoso. Ninguno de los tres participó en el entrenamiento matutino de este viernes junto al grupo, porque trabajaron de forma individualizada por control de cargas. En el club rojiblanco no piensan asumir ningún riesgo de aquí al partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig en el estadio José Alvalade de Lisboa, en el que el once de Diego Simeone está ya casi definido.

Sólo hay dos dudas: una en el lateral derecho, entre Kieran Trippier y Santiago Arias, y otra en el centro del campo, entre Héctor Herrera -más probable a día de hoy- y Ángel Correa. El resto de posiciones, salvo giro en los próximos días, parece seguro: el portero Jan Oblak; los centrales Stefan Savic y José María Giménez; el lateral izquierdo Renan Lodi; los centrocampistas Saúl Ñíguez y Koke Resurrección; el extremo Yannick Carrasco; y los delanteros Marcos Llorente y Diego Costa. EFE

