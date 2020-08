El argentino Mohamed dice que Monterrey cuenta con jugadores de nivel europeo

El técnico de Monterrey, Antonio Mohamed. EFE/Archivo

Monterrey (México), 7 ago (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador de los Rayados del Monterrey, aseguró este viernes que su equipo cuenta con jugadores que podrían competir en las mejores ligas de Europa.

"Tenemos un plantel en el primer equipo en el que cualquiera podría competir en Europa. Me tocó dirigir allá (con el Celta de Vigo español), no veo mucha diferencia en el 70 % de los jugadores. Monterrey es un club modelo", dijo en conferencia.

Mohamed dirigió sin éxito al Celta de Vigo durante 13 partidos en la segunda parte de 2018, en los que sumó tres victorias, seis empates y cuatro derrotas antes de ser despedido.

De acuerdo con la página especializada en tasar futbolistas, Transfermarkt, Rayados cuenta con la plantilla más cara de la Liga MX, con un valor de más de 80 millones de dólares, con nombres como el del argentino Rogelio Funes Mori y el holandés Vincent Janssen.

En sus primeros dos partidos del Apertura 2020, el Monterrey logró una victoria ante el Toluca y una derrota en contra del León, para ubicarse en la décima posición de la clasificación.

Para la tercera jornada, los dirigidos por Mohamed enfrentarán al Santos Laguna del uruguayo Guillermo Almada, con una victoria en dos partidos.

"Esperamos un Santos agresivo, será un equipo que saldrá a presionar. Veremos un partido de ida y vuelta, físico, en el que nos van a proponer, exigir y hacer sufrir en algún momento", comentó.

El extécnico del Huracán argentino, espera que su equipo mejore contra Santos en la defensiva y en el ataque, sector en el que en dos partidos suma tres goles.

"Mejoramos en la parte defensiva contra el León, respecto al partido ante Toluca. Ahora esperamos avanzar para estar entre los mejores del torneo, tenemos que recuperar la contundencia del partido con Toluca", expresó.

El tres veces campeón de la Liga MX se quejó de las bajas que ha tenido en sus primeros dos partidos, ya sea por resultados en las pruebas de COVID-19 o por fatiga muscular, pero afirmó que no es excusa para no sumar puntos.

Ante Santos Laguna, el argentino recuperará a Janssen, quien no se ha presentado en el torneo después de dar positivo por coronavirus, a Hugo González y al colombiano Dorlan Pabón, quienes fueron separados del grupo por violar el aislamiento.

"Janssen está contemplado entre 35 y 40 minutos de alta intensidad. Estas tres semanas entrenó y recién estuvo a la par del grupo. Tiene problemas cuando hace esfuerzos físicos, le costó más recuperarse, ahora no lo tenemos al 100 %", expuso Mohamed.

El Monterrey enfrentará este sábado al Santos Laguna en la continuación de la tercera fecha del Apertura mexicano, nombrado Guardianes por la Liga MX en honor al sector salud que combate la pandemia en México.