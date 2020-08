Egipto/Grecia.- Egipto y Grecia firman un acuerdo marítimo que establece una zona económica exclusiva entre ambos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Egipto y Grecia han firmado este jueves un acuerdo de demarcación marítima que establece una zona económica exclusiva entre ambos países, ha anunciado el ministro de Exteriores egipcio, Samé Shukri.



"El acuerdo permite a Egipto y Grecia avanzar en la maximización de los beneficios de las riquezas disponibles en las zonas económicas exclusivas de ambos países, particularmente las prometedoras reservas de gas y petróleo", ha explicado Sukri en una rueda de prensa, recogida por el diario 'Al Ahram'.



El ministro, que se ha reunido con su homólogo griego, Nikos Dendias, para abordar cómo fortalecer las relaciones bilaterales y la coordinación en la región del Mediterráneo oriental entre ambos países, ha puntualizado en una rueda de prensa que el acuerdo está alineado con el Derecho Internacional y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.



Asimismo, ha remarcado que el acuerdo permite aumentar la cooperación regional entre ambos países también en el campo energético, dado que los dos pertenecen al Foro de Gas del Mediterráneo Oriental, al que también pertenecen Chipre, Italia, Israel, Jordania y Palestina.



"La relación amistosa entre Egipto y Grecia es un pilar clave para preservar la seguridad y la estabilidad del Mediterráneo oriental y contrarrestar las amenazas derivadas de políticas irresponsables que apoyan el extremismo y el terrorismo", ha agregado.



Por su parte, Dendias ha calificado el acuerdo de "histórico" y ha valorado que es la materialización de una larga ronda de negociaciones, destacando que la firma asegura la "cooperación" entre ambos Egipto y Grecia.



El proceso de negociación de una zona económica exclusiva entre ambas naciones comenzó hace más de tres años, durante una visita del presidente egipcio , Abdelfatá al Sisi, a Atenas.



Allí, el exprimer ministro Alexis Tsipras convino con el mandatario en que los dos tenían que ayudarse para beneficiarse de los posibles recursos de sus aguas nacionales y que, para ello, era necesario firmar un acuerdo.



TURQUÍA DICE QUE EL ACUERDO ES "NULO" Y NO TIENE "VALOR"



Por su parte, Turquía ha rechazado el acuerdo firmado entre Egipto y Grecia y ha valorado que es "nulo" y no tiene "valor". "No existe una frontera marítima entre Grecia y Egipto. El área supuestamente delimitada se encuentra dentro de la plataforma continental turca, según lo declarado a Naciones Unidas", ha zanjado el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado.



Además, Turquía ha especificado que el acuerdo "también intenta usurpar los derechos de Libia" y ha criticado que Egipto "vuelve a sufrir pérdidas con esta medida", puesto que ya "cedió un área de 11.500 kilómetros cuadrados con acuerdo que firmó con la Administración grecochipriota en 2003".



"No cabe duda de que Turquía no permitirá ninguna actividad en la zona en cuestión y seguirá defendiendo decididamente sus derechos e intereses legítimos, así como los de los turcochipriotas del Mediterráneo oriental", ha aseverado.



El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha llamado este jueves a Turquía al diálogo para resolver sus disputas marítimas y ha sugerido que, en caso de no llegar a un acuerdo, las partes podrían recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el asunto.



En cuando a la relación con Ankara, Mitsotakis ha manifestado que su deseo es el de "resetearla", pero ha citado dificultades debido al acuerdo marítimo entre Turquía y Libia, a las violaciones del espacio aéreo por parte de cazas turcos sobre le Egeo y a los planes de llevar a cabo exploraciones petroleras en la zona económica exclusiva de Chipre, otra cuestión que suscita problemas entre ambos países.



La última escalada de tensión entre Turquía y Grecia se refiere al aérea que va de la costa de la ciudad turca de Antalia a la de la isla griega de Kastellorizo, conocida como Meis en Turquía. El Gobierno turco argumenta que su placa continental debe medirse según la zona continental y que el área al sur de la isla griega, a escasos kilómetros de dicha isla, cae por tanto dentro de su zona exclusiva.



Por su parte, Grecia dice que sus islas deben tenerse en cuenta para delimitar su placa continental, en línea con la Ley del Mar de Naciones Unidas, concediéndose el único derecho a pesar de la proximidad de la isla a Turquía. Turquía no ha ratificado esa ley.