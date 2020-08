EEUU.- Trump firma una orden ejecutiva que prohíbe "cualquier" transacción con la empresa propietaria de TikTok

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que prohíbe "cualquier" transacción con la empresa propietaria de la aplicación móvil TikTok, ByteDance, dentro de 45 días.



En concreto, la orden prohíbe "cualquier transacción por parte de cualquier persona, o con respecto a cualquier propiedad, sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos con ByteDance o sus subsidiarias", según el texto difundido.



A su juicio, la difusión en el país norteamericano "de aplicaciones móviles desarrolladas y propiedad de empresas de China sigue amenazada la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos" y ha aludido específicamente a la amenaza que representa TikTok en particular.



Según ha explicado, TikTok capta automáticamente "grandes cantidades de información" de sus usuarios, incluida información sobre internet y otras actividades de la red, como datos de localización y de navegación e historiales de búsqueda.



Así, "esta recopilación de datos amenaza con permitir al Partido Comunista de China (PCCh) el acceso a información personal y de propiedad de los estadounidenses" algo que permitiría de forma potencial "rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, construir expedientes de información personal para el chantaje y realizar espionaje corporativo". "Los riesgos son reales", ha remachado Trump.



Además, ha criticado que la aplicación "censura" contenidos que el PCCh considera "políticamente sensibles", como los relativos a las protestas de Hong Kong o el tratamiento del Ejecutivo chino a los uigures y otras minorías musulmanas. "Puede utilizarse para campañas de desinformación que beneficien al PCCh", ha señalado.



Asimismo, el mandatario ha firmado una orden ejecutiva similar dirigida a la aplicación de mensajería WeChat, propiedad de la compañía china Tencent Holdings Ltd.



Trump ya avisó a principios de esta semana que su Gobierno prohibirá TikTok a partir del 15 de septiembre si no alcanza un acuerdo de venta sobre sus operaciones en Estados Unidos antes de esa fecha.



Microsoft confirmó el domingo su interés en adquirir parte de TikTok, alto que el presidente valoró de forma positiva. El presidente ya anunció el viernes que prohibiría TikTok usando poderes económicos de emergencia o una orden ejecutiva, aunque no proporcionó más detalles al respecto.



Los críticos con la aplicación mostraban su recelo por si los datos que TikTok podría recolectar de los usuarios estadounidenses podrían acabar en manos del Gobierno chino, a pesar de que la compañía ha asegurado que almacena sus datos fuera de China y que se resistiría a cualquier intento de Pekín por apropiarse de la información.