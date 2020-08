Deuda local de Brasil extiende alzas y espera más: Bonos Latam

(Bloomberg) -- Los bonos locales de Brasil recibieron un estímulo el miércoles cuando el banco central inesperadamente dejó la puerta entreabierta para nuevos recortes de tasas de interés. Además, pueden haber más alzas en el corto plazo.

Si la inflación se mantiene baja y el Congreso avanza con las reformas fiscales, los bonos probablemente subirán más, especialmente aquellos que vencen en dos o cinco años.

Los bonos con tasa fija a dos años en Brasil han tenido un buen desempeño desde marzo y ayer registraron una ganancia de 0,37%, la mayor desde el 24 de julio. La recuperación se produjo después de que los encargados de política monetaria señalaran que las tasas se mantendrán bajas durante mucho tiempo y que podrían bajar aún más. El alza en las notas se produjo cuando la mayoría de los pares latinoamericanos apenas registraron variación.

Los funcionarios del banco central confirmaron lo que muchos inversionistas locales habían estado debatiendo durante meses. Es decir, hay demasiadas alzas consideradas en los precios en la curva de swap brasileña. Se consideraban alzas de casi 2 puntos porcentuales durante 2021, a pesar de que las expectativas de inflación están por debajo del objetivo del banco para el próximo año.

Los datos de actividad económica también muestran que el país puede tardar mucho tiempo en cerrar la brecha de producción que se abrió durante la crisis de 2015-2016 y se amplió en medio de la pandemia.

Al mismo tiempo, la presión inflacionaria sigue siendo moderada y los precios al consumidor subieron 2,31% en julio frente al año anterior, en comparación con el objetivo del banco central para 2020 de 2,5%-5,5%.

Rumor local

El banco central redujo el miércoles la tasa de interés de referencia Selic en un cuarto de punto a 2%, como se esperaba ampliamente. La sorpresa vino en la declaración en la que los funcionarios dejaron en claro que no tienen la intención de aumentar los costos de los préstamos en el futuro previsible, a menos que el escenario cambie por completo.

Además, “el espacio para un mayor uso de la política monetaria, si existe, es pequeño”, dijeron los encargados de política monetaria. Si bien eso puede sonar duro, el simple hecho de que no cerraran la puerta a más recortes de tasas fue significativo.

El banco central pronosticó que la inflación terminará el próximo año en 3%, en un escenario en el que la tasa Selic termina el 2020 en 2% y aumenta a 3% en 2021. Sin embargo, los encargados de política monetaria apuntan a 3,75% para el próximo año, dejando mucho espacio para que las tasas se mantengan bajas.

El mayor riesgo proviene del lado fiscal, a medida que el Gobierno aumenta el gasto para hacer frente a la pandemia de covid-19. Esta semana, el Congreso reanudó el debate sobre la reforma tributaria y muchos inversionistas se encuentran optimistas de que luego pasarán a la reforma administrativa.

QUÉ OBSERVAR:

Las ventas minoristas de Brasil, que se darán a conocer el 12 de agosto, pueden ayudar a corroborar la opinión del ministro de Economía, Paulo Guedes, de que lo peor de la crisis ya ha pasado

Los operadores de bonos de México responderán a las cifras de inflación de julio que se publicaron el viernes, mostrando que los precios subieron 3,62% interanual, como se esperaba. La inflación mexicana se ha acelerado más rápido que la de otras economías importantes de América Latina Los datos de producción industrial, que se publicarán el 11 de agosto, serán el próximo indicador importante de actividad económica antes de la decisión sobre las tasas de Banxico el 13 de agosto Se espera que Banxico reduzca las tasas, la única duda es si continuará con recortes de medio punto o disminuirá el ritmo a 25 puntos base.

El Congreso de Chile aprobó una enmienda constitucional que permitirá al banco central comprar deuda pública en el mercado secundario para reducir la volatilidad. El mercado local ha estado particularmente activo debido a la nueva ley que permite a las personas retirar dinero de sus fondos de pensiones, lo que ha obligado a vender activos No se sabe si, o cuán rápido, el banco central usará sus nuevos poderes. Cualquier anuncio será un potencial catalizador



NOTA: Davison Santana es un estratega FX que escribe para Bloomberg. Sus observaciones son propias y no pretenden ser un consejo de inversión

