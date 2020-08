Desconecta.- Conoce a Binx, el loro que pinta, juega al baloncesto y choca los cinco pero tiene miedo a volar

07/08/2020 Conoce a Binx, el loro que pinta, juega al baloncesto y choca los cinco pero tiene miedo a volar. MADRID, 7 ago. (EDIZIONES) Binx es un loro amazónico de un año que sabe pintar, jugar al baloncesto y chocar los cinco, pero tiene miedo a volar. SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO



MADRID, 7 ago. (EDIZIONES)



Binx es un loro amazónico de un año que sabe pintar, jugar al baloncesto y chocar los cinco, pero tiene miedo a volar.



Su dueña, Nycole Chevalier, una amante de los pájaros, de 32 años, recogió al pájaro de un criadero de loros y al día siguiente ya le estaba enseñando varios trucos.



https://www.youtube.com/watch?v=tbAGFmhp8bY



Desde entonces, Binx ha aprendido a buscar cosas, a jugar al baloncesto e incluso a llevar un carrito de la compra a base de entrenamientos diarios en su casa de Salt Lake City, Utah.



El loro está aprendiendo a patinar en un patinete tamaño pájaro, pero hasta ahora se ha resistido a volar, aunque Nycole no se rinde en este aspecto y se esfuerza cada día para recordarle que sigue siendo un pájaro.



Pero volar no es lo único que no le gusta a este peculiar loro. Binx evita la compañía de los otros dos loros de Nycole, Jazz, de un año, y Cash, de seis meses, y prefiere la de otras personas.



Si quieres ver más trucos de Binx, puedes visitar la página de Instagram @binx_the_bird, donde Nycole comparte todas sus hazañas.