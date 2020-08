Coronavirus.- Líbano registra su máximo diario de casos de coronavirus en medio de la devastación por las explosiones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Líbano ha confirmado este viernes 279 nuevos casos de coronavirus durante el último día, lo que supone un nuevo máximo en medio de la devastación causada por las explosiones registradas el martes en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 150 muertos y 5.000 heridos.



El Ministerio de Sanidad ha indicado que 65 de los nuevos contagios han sido detectados en Beirut, donde fueron suspendidas las pruebas sobre el terreno a causa de las explosiones, al tiempo que ha agregado que la cifra total de casos asciende a 5.951 desde el inicio de la pandemia, con 70 fallecidos.



Así, ha resaltado que en estos momentos hay 3.839 casos activos en el país, incluidas 174 hospitalizadas, 42 de las cuales se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos, según ha recogido el diario libanés 'L'Orient le Jour'.



El ministro de Sanidad libanés, Hamad Hasán, alertó el jueves de la posibilidad de un posible repunte de los contagios durante los próximos días, dado que la mayoría de los hospitales están movilizados para atender a las víctimas de las explosiones, que han dejado además a cerca de 300.000 personas sin hogar.



La jefa de la Unidad de Epidemiología y Vigilancia del Ministerio de Sanidad, Nada Ghosn, afirmó el miércoles que la campaña de pruebas sobre el terreno había sido suspendida. "No somos capaces de movilizar a los equipos de campo para realizar pruebas en estos momentos", manifestó.



"No sabemos lo que está pasando ahora mismo. No tengo respuestas", ha indicado la jefa del organismo encargado de la vigilancia y monitorización de casos en Líbano, en un un momento en el que el país atravesaba ya un incremento de los casos.



El Ejecutivo aprobó a finales de julio extender la "movilización general" hasta el 30 de agosto y anunció un endurecimiento de las restricciones, incluido el cierre de bancos, parques, bares, discotecas, mercados y piscinas, a causa del aumento de los contagios.



Las autoridades iniciaron en junio un proceso de reapertura para intentar reactivar la economía a causa de la grave crisis que atraviesa el país, acrecentada por la pandemia, si bien volvió a imponer restricciones a causa del repentino incremento de los casos.



En este contexto, la preocupación a nivel nacional e internacional ha aumentado a raíz de las explosiones en la zona portuaria de Beirut, que han causado un devastador impacto a nivel de daños materiales y han afectado al principal punto de importaciones y exportaciones del país.