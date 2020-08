Conmoción en Chile por la muerte de una joven a manos de hombre en libertad condicional

En la imagen un registro de La Defensora de la Niñez en Chile, Patricia Muñoz, quien pidió explicaciones a la Justicia por la libertad condicional de la que gozaba Hugo Bustamante, el presunto asesino de de la joven de 16 años Ámbar Cornejo. EFE/Elvis González/Archivo

Santiago de Chile, 6 ago (EFE).- La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile halló este jueves el cuerpo sin vida de la joven de 16 años Ámbar Cornejo, que llevaba ocho días desaparecida, en la casa de la pareja de la madre de la adolescente, quien fue detenido e imputado como principal sospechoso de haberla matado.

El presunto homicida, Hugo Bustamante, se encontraba en libertad condicional desde 2016, tras haber cumplido 11 de los 27 años de condena a prisión que le fueron impuestos por el asesinato en 2005 de su entonces pareja y el hijo de ella, de 9 años de edad.

El asesinato de Ámbar, que tuvo lugar en Villa Alemana, en la región de Valparaíso (centro), está causando una gran conmoción en Chile, cuyos ciudadanos piden justicia por este crimen y no se explican que Bustamante se encontrara en libertad condicional.

"No es aceptable que un criminal, que asesinó, no una sino que dos veces, esté libre", dijo a la prensa el portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, quien anunció una "revisión" de ley que permite libertades condicionales y dijo que espera "las mayores penas por parte de los tribunales de justicia" para este caso.

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, pidió explicaciones a la Justicia por la libertad condicional de la que gozaba Bustamante.

"Necesitamos que quienes toman decisiones respecto de este tipo de situaciones se hagan responsables de porqué tomaron una decisión en ese sentido, considerando en particular la gravedad del delito por el cual el sujeto estaba condenado. Esperamos que el Poder Judicial sea muy claro al explicar lo que pasó, porque creo que la ciudadanía necesita una respuesta", dijo Muñoz en la emisora local Cooperativa.

En Villa Alemana tuvo lugar una manifestación esta tarde en solicitud de justicia para Ámbar y en la noche se escucharon cacerolazos -al menos en algunos puntos de Santiago de Chile- de ciudadanos que se sumaron a la misma petición.

FISCAL PEDIRÁ PRESIDIO PERPETUO

La fiscal a cargo del caso, María José Bowen, afirmó este jueves que va a pedir como castigo a Bustamante "el máximo que establece la ley que es presidio perpetuo".

"El hecho que él cometió anteriormente y por el cual fue juzgado y condenado evidentemente va a tener una incidencia en cuanto a si es posible atribuirle una agravante de reincidencia específica por el delito de homicidio, nosotros entendemos que sí", dijo Bowen en la televisión local 24 Horas.

EL SUCESO

La joven Ámbar fue vista con vida por última vez el pasado 29 de julio en Villa Alemana y tras seguir distintas pesquisas esta jornada la policía llegó hasta la casa de Bustamante, que vivía con la madre de la adolescente, Denisse Llanos.

Horas después, los agentes hallaron en el domicilio de Bustamente "restos óseos enterrados" y vestimentas que, según confirmó el director general de la PDI, Héctor Espinosa, corresponden a la menor.

"En el patio, dentro del inmueble, se encontraron enterrados restos óseos, está casi el cuerpo completo y también están vestimentas que indican que se trataría de esta menor, Ámbar Cornejo, de 16 años", dijo Espinosa.

La adolescente habría visitado la casa para recolectar la pensión alimenticia que su padre depositaba a Llanos. De acuerdo con las primeras declaraciones de la madre de Ámbar, tras haber obtenido el dinero, la joven se habría marchado del recinto sin volver a ser vista.

La Fiscalía informó de que la madre quedó en calidad de testigo y que se han tomado medidas de resguardo para ella y para los familiares del imputado, por seguridad.

Mientras, Bustamante quedó detenido y este viernes será imputado por como autor del homicidio calificado de Ámbar.

"La madre informó lo que le contó el imputado (...) ella señaló que fue el imputado quien mató a Ámbar", sostuvo la fiscal, quien agregó que Bustamante aún no ha confesado nada directamente a la justicia.

"Él no ha declarado, hizo uso de su derecho a guardar silencio", indicó la fiscal.

ANTECEDENTES PREVIOS

Los asesinatos que cometió Bustamante en 2005 a su entonces pareja, Verónica Vásquez Puebla, y al hijo de ella obtuvieron también notoriedad en el país en su momento.

En 2006, la Televisión Nacional de Chile (TVN), a través del programa "Mea Culpa", en el que en cada capítulo se recreaba un crimen, hizo la versión televisada de los asesinatos de Bustamante.

El nombre del capítulo era "El Tambor", dado el plan de Bustamante de meter a presión el cuerpo de madre e hijo en un tambor metálico de 200 litros para luego enterrar los restos en el patio de una casa que arrendaba en la región de Valparaíso.