Colombia.- WIP Latam del Festival de San Sebastián presentará seis películas de Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay

Imagen de la película 'Jesús López', que se presentará en WIP Latam del Festival de San Sebastián



El nuevo work in progress, que sustituye a Cine en Construcción, se celebrará online y presencialmente los días 22, 23 y 24 de septiembre



SAN SEBASTIÁN, 7



WIP Latam presentará seis películas de Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay. El nuevo work in progress del Festival de San Sebastián, que sustituye al pionero Cine en Construcción, se celebrará online y presencialmente los días 22, 23 y 24 de septiembre.



'Boreal' de Federico Adorno (Paraguay - México); 'Piedra Noche' de Iván Fund (Argentina - Chile); 'La Roya' de Juan Sebastián Mesa (Colombia - Francia); 'El empleado y el patrón' de Manuel Nieto (Uruguay - Argentina - Brasil - Francia); 'Los restos fósiles' de Jerónimo Quevedo (Argentina) y 'Jesús López' de Maximiliano Schonfeld (Argentina - Francia), son los seis títulos latinoamericanos en fase de postproducción que se presentarán ante una audiencia de profesionales.



Los seis works in progress optarán al Premio de la Industria WIP Latam y al Premio Egeda Platino Industria al mejor WIP Latam. Las películas han sido seleccionadas entre un total de 229 producciones presentadas a este programa que desde este año sustituye al pionero Cine en Construcción.



El certamen donostiarra ha explicado que WIP Latam combinará el formato online con el presencial. Los profesionales que puedan trasladarse físicamente a San Sebastián asistirán a las proyecciones en sala, mientras que los titulares de la acreditación de Industria online podrán disfrutar de esos servicios a distancia.



SELECCIONADOS



En cuanto a los seleccionados, 'Boreal' es la ópera prima de Federico Adorno, tras dirigir los cortometrajes 'Isla Alta' y 'La estancia', presentados con éxito en los festivales de Rotterdam y Oberhausen, respectivamente. Narra la difícil relación entre unos trabajadores aislados en la inhóspita región del Chaco a la espera del regreso de su patrón menonita.



Iván Fund, cuya ópera prima, 'Los labios' (2010), codirigida con Santiago Loza, participó en Un Certain Regard de Cannes, construye con 'Piedra Noche', su segunda película, un drama fantástico a partir de una tragedia familiar en un filme que remite al imaginario cinematográfico de los 80.



Juan Sebastián Mesa vuelve a San Sebastián con 'La Roya', proyecto presentado en el Foro de Coproducción Europa - América Latina en 2017. El director narra el reencuentro entre un joven campesino con sus amigos emigrados a la ciudad, adoptando una perspectiva generacional como ya hizo en su película anterior, 'Los Nadie', que ganó el Premio del Público de la Semana de la Crítica de Venecia.



Nahuel Pérez Biscayart encabeza el reparto de 'El empleado y el patrón', tercer largometraje de Manuel Nieto, que aborda la compleja relación entre un patrón que retoma la explotación agrícola familiar y su joven empleado en un marco rural en plena mutación. 'La Perrera' (2006), su debut en la dirección, se presentó en Cine en Construcción en 2005, y compitió en el Festival de Rotterdam, donde ganó el Premio Tiger del Festival de Rotterdam, y en Horizontes Latinos.



'Los restos fósiles', la ópera prima de Jerónimo Quevedo, cuenta el salto al activismo político de un grupo de adolescentes en pleno proceso de paros y ocupaciones de escuelas en la Argentina actual. Los dos cortometrajes del director se presentaron en Nest, el encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián, mientras que en su labor como productor destacan 'El auge del humano' (2016), que participó en el Foro de Coproducción y ganó en Locarno el Leopardo de Oro de Cineastas del Presente y 'Adiós entusiasmo' (2017), que se estrenó en la sección Forum del Festival de Berlín.



'Jesús López' es el tercer largometraje de ficción de Maximiliano Schonfeld, una inquietante historia en torno al duelo y a la identidad adolescente que se presentó en Proyecta en Ventana Sur en 2018. 'Germania' (2012), su ópera prima, fue premiada en BAFICI mientras que su segundo largo, 'La helada negra' (2015), fue estrenado en la sección Panorama del Festival de Berlín.