China/EEUU.- El club de corresponsales extranjeros en China dice ser objetivo de las disputas entre Pekín y Washington

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Club de Corresponsales Extranjeros (FCC, por sus siglas en inglés) en China ha denunciado ser un "arma arrojadiza" en el marco de las disputas comerciales entre Pekín y Washington y ha lamentado que los periodistas en Hong Kong están enfrentándose a un "extraño" retraso en la renovación de sus visados.



El FCC, que ha admitido que los medios extranjeros se han topado con restricciones en la China continental desde hace mucho tiempo, ha alertado en un comunicado de que Hong Kong solía ser una "excepción". Así, ha advertido de que los visados están siendo utilizados como "un arma" en un contexto de disputas internacionales.



La organización se ha pronunciado días después de que el Gobierno chino instara a Estados Unidos a revertir "inmediatamente" la restricción a los visados de periodistas chinos que se encuentran en el país norteamericano y amenazara con tomar medidas en represalia.



Washington no ha renovado los visados de los periodistas de nacionalidad china que se encuentran en el país desde el pasado 11 de mayo, tal y como ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Wang Wenbin.



"Si la actitud de Estados Unidos persiste, China tendrá que tomar medidas legítimas y necesarias para salvaguardar sus derechos", ha manifestado.



Por su parte, el FCC ha afirmado que los periodistas no deben ser utilizados con fines políticos en ninguna circunstancia y ha llamado a la Administración del presidente norteamericano, Donald Trump, a levantar las restricciones impuestas sobre los medios de comunicación chinos en el país.



Asimismo, ha pedido al Gobierno de China a renovar los visados de los corresponsales que se encuentran trabajando en la región administrativa especial china. Un gran número de medios extranjeros, entre ellos CNN, CNBC, Bloomberg y la BBC, tienen corresponsales en Hong Kong.



El pasado mes de julio, el diario estadounidense 'The New York Times' trasladó a parte de su equipo a la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, después de que el Parlamento chino aprobara la polémica ley de seguridad nacional de Hong Kong que, en palabras del periódico, "crea incertidumbre sobre la situación de los medios en la zona".