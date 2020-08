China.- Más de 20 activistas hongkoneses imputados, incluido Joshua Wong, por conmemorar el aniversario de Tiananmen

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un total de 24 activistas pro democracia de Hong Kong, incluidos Joshua Wong y Nathan Law, han sido imputados por participar en la vigilia celebrada el pasado 4 de junio para conmemorar el 31º aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen.



Este suceso histórico se conmemora cada año en Hong Kong, constituyendo hasta ahora la única excepción en China. Sin embargo, este año las autoridades hongkonesas advirtieron de que no permitirían la tradicional vigilia, en el marco de la escalada de tensión en la ex colonia británica.



Wong ha explicado en Facebook que la Policía le ha informado de que ha sido imputado por "participar en una reunión no autorizado". "Ahora me enfrento a otro cargo", ha lamentado el destacado opositor, según informa el 'South China Morning Post'.



Wong está también entre los candidatos pro democracia a las elecciones al Parlamento de Hong Kong que se celebrarán el próximo mes de septiembre que han sido vetados por criticar la nueva ley de seguridad nacional.



"Claramente, el régimen planea una nueva represión", ha alertado, al tiempo que ha pedido a la comunidad internacional que "siga abogando por los derechos y las libertades en Hong Kong". "Nuestras voces no se escucharán durante un tiempo", ha anticipado.



Hong Kong está inmerso en una escalada de tensión que comenzó el año pasado por una polémica ley de extradición a la China continental, aunque finalmente fue desechada, y que ha continuado en los últimos meses por la ley de seguridad nacional, que sí ha sido aprobada.



Los activistas hongkoneses, ONG y gobiernos occidentales ven en este fortalecimiento del control de Pekín sobre el territorio una amenaza al régimen de derechos y libertades del que disfruta Hong Kong conforme al acuerdo entre China y Reino Unido para devolver la ex colonia a soberanía china.