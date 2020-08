Casa Real.- Unidas Podemos dice ahora que la prioridad no es que se explique el Gobierno sobre Juan Carlos I, sino el Rey Felipe

18/03/2020 El diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, durante el pleno extraordinario para explicar la declaración del estado de alarma y las medidas para paliar las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus, en Madrid (España), a 18 de marzo de 2020. POLITICA Pool



El diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha asegurado este viernes que es la Casa Real la que tiene que explicar los asuntos relacionados con la decisión del rey Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España, y "no el Gobierno".



Esta misma semana, el presidente del Grupo Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, sostenía que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tenía que comparecer en la Cámara Baja para informar sobre la decisión del monarca, además de apuntar a la presencia del actual Jefe del Estado para que explicara este asunto a las Cortes. Después, las formaciones indendentistas pidieron formalmente la comparecencia del propio presidente Pedro Sánchez.



En declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press, Enrique Santiago incide más en que debe ser la Casa del Rey la que aporte estas explicaciones y no el Ejecutivo.



De hecho, cree que que la comparecencia de Sánchez "ahora mismo no es lo prioritario" y ya decidirá su posición respecto a la petición de estos grupos cuando la planteen en el Congreso de los Diputados.



SOLO FALTABA QUE TENGAMOS QUE PELEARNOS EN EL GOBIERNO



"Sólo faltaba que acabáramos teniendo que pelearnos con el PSOE e interfiriendo en las tareas de Gobierno", ha afirmado Enrique Santiago, que ha reconocido discrepancias con la formación 'socialista' respecto a la organización del Estado, pero ha llamado a "fortalecer" la acción del Gobierno.



En este sentido, Santiago ha vuelto a recalcar que es la Casa Real la que tiene que dar explicaciones, bien en el Palacio de La Zarzuela, o bien pidiendo una comparecencia voluntaria en el Parlamento, pero no el Ejecutivo, "al margen de las erróneas declaraciones de algunos miembros de PSOE".