Casa Real.- Puig, sobre monarquía o república: "No es el momento de la confrontación" aunque el debate sea legítimo

07/08/2020 El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, durante una entrevista para Europa Press en el Palacio de la Generalitat Valenciana, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) a 7 de agosto de 2020. POLITICA Rober Solsona - Europa Press



VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente valenciano, Ximo Puig, cree que no toca abrir ahora el debate sobre monarquía o república en España tras la salida de Juan Carlos I por su presunta fortuna ilegítima, aunque la reforma de la Constitución sea "legítima" y necesaria. "No es el momento de la confrontación", defiende, y apela a la máxima cohesión para salir de la crisis.



En una entrevista a Europa Press, el líder socialista valora así la carta que envió este jueves el presidente del Gobierno a la militancia del PSOE, al entender que "Pedro Sánchez asume su responsabilidad al defender la institucionalidad".



Defender la institucionalidad supone, a su juicio, defender la seguridad, la estabilidad y que la salida de la crisis debe ser desde la cohesión. Pero, puntualiza, "eso no quiere decir que el debate sobre la forma del Estado no sea legítimo, es algo que en una sociedad democrática madura se debe producir con normalidad".



Puig, tras reiterar su "enorme decepción" por las informaciones sobre el rey emérito, insiste en que el estado de derecho funciona en España y en que "si ha actuado de manera ilícita, se debe someter a lo que diga la justicia, exactamente como cualquier ciudadano, con garantías como todos".



"Las personas no son la institución", subraya aun reconociendo que "hay relación de la familia real con la monarquía". Pero defiende que la monarquía parlamentaria es la forma de organización del Estado y que cualquier reforma tiene "toda la legitimidad" y se tiene que abordar "atendiendo al tiempo político y a las necesidades de la gente".



Y cree que se debería de hacer "desde luego" con el máximo acuerdo y consenso posible. "Que nadie se equivoque: para cambiar la Constitución, tenemos que conseguir que la sociedad asuma los cambios de forma muy mayoritaria", sostiene al hilo de la posición que mantuvo en el referéndum independentista catalán del 1-O.



Entre esos cambios apunta como "cuestión a superar" que en las reglas de la monarquía no hay igualdad de acceso por género para que haya una reina, como sucedería con el relevo de la princesa Leonor a Felipe VI.



"CON UN 51% NO SE PUEDEN ESTABLECER UNAS REGLAS DEL JUEGO"



El presidente valenciano rechaza así cualquier "maniqueísmo" en el debate sobre la monarquía, al considerar que no se trata simplemente de elegir entre "una cosa o la otra". "Con un 51% no se pueden establecer unas reglas del juego", avisa, y recuerda que "los principios republicanos están en la Constitución" y que otra cosa es la forma del Estado.



En cualquier caso, reconoce que la carta magna es "insatisfactoria en muchas cuestiones" como el Estado de las Autonomías y que hay que adaptarla sin que sea una "reforma de parte". Aboga así por incluir la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica, algo que ya reconoce el Estatut d'Autonomia y que está en el propio desarrollo constitucional.



Dentro del PSOE, ante la postura de algunos compañeros como la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, de abrir ya el debate, Puig sostiene en que es algo que se debe abordar "cuando sea oportuno", aunque "están en su derecho" de mostrar su postura. "Lo que me ocupa y me preocupa es vencer la pandemia y la reactivación de la Comunitat", añade como "obligación ética y política".



"Algunos federalistas estaríamos más por una monarquía parlamentaria federal que por una república federal, otros por una república a la francesa centralista... es un debate de una complejidad que va mucho más allá del maniqueísmo", expone.



Tras advertir que "los países fracasan por las grietas en sus instituciones y acaban siendo estados fallido", Puig llama a la seguridad jurídica, "un marco con reglas de juego que, aunque no nos gusten, al menos existen". Lo ve como el espacio para la defensa de la convivencia y para "generar paz, lo más importante".