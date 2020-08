Casa Real.- PP acusa a Sánchez de defender la monarquía "con la boca pequeña" y le anima a dar un "golpe en la mesa" ante Iglesias

31/07/2020 El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, posa tras una entrevista para Europa Press en la Cámara Alta, en Madrid (España), a 31 de julio de 2020. POLITICA Óscar J.Barroso - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de defender la monarquía parlamentaria "con la boca pequeña" frente a su socio gubernamental de Unidas Podemos y le anima a dar un "golpe sobre la mesa" para despejar las dudas de formaciones que creen en la república.



"En España hay una amplísima mayoría política que estamos a favor de la monarquía parlamentaria y no queremos cambiarlo", ha subrayado el dirigente 'popular' en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha vuelto a insistir en que este debate sobre la organización del Estado lo ha abierto Podemos para que "no se hable" sobre la gestión del Ejecutivo con el Covid-19.



Considera que a la formación de Pablo Iglesias "le ha tocado la lotería" con la decisión del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España y ha reprochado que hagan "de algo concreto, un debate sobre el todo". De este modo, ha cargado contra Unidas Podemos porque cree que esta formación está utilizando las presuntas acusaciones contra el monarca para abrir el debate sobre la institución.



En términos parecidos se expresó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién aseguró que los hechos presuntamente relacionados con Juan Carlos I le afectaban a él de forma "individual" y no a la monarquía parlamentaria. Maroto ha reconocido que el jefe del Ejecutivo "defiende" a la institución, si bien ha recalcado que lo hace con la "boca pequeña" porque, según ha dicho, ha encargado al presidente del CIS "preguntar sobre si monarquía o república".



Sobre la intención de Unidas Podemos de forzar la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso de los Diputados para explicar la decisión de Juan Carlos I, Maroto ha sostenido que el PP "en ningún caso va a ser cómplice de esa actuación abiertamente contra la monarquía".



También se ha referido a esta situación la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que, si guarda silencio, Sánchez es "cómplice" de la posición del vicepresidente Iglesias.



En este punto, cree que este debate se trata de un caso "fabricado" por parte del Gobierno para "oscurecer" otro tipo de cosas como la gestión del coronavirus y ha puesto en valor a la monarquía, "que está integrada en la Constitución".