Canadá responderá con medidas por aranceles de aluminio de EEUU

Chrystia Freeland

(Bloomberg) -- Canadá impondrá medidas ‘dólar por dólar’ contra Estados Unidos después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que restablecería aranceles del 10 por ciento sobre algunas importaciones canadienses de aluminio.

“En respuesta a los aranceles estadounidenses, Canadá tiene la intención de imponer rápidamente medidas de respuesta dólar por dólar”, dijo este jueves la viceprimera ministra de la nación, Chrystia Freeland, en un comunicado.

Freeland calificó los aranceles estadounidenses de “injustificados e inaceptables”, y señaló que el aluminio canadiense no socava la seguridad nacional estadounidense, sino que la fortalece.

Freeland señaló que los aranceles eran lo último que necesitaban los trabajadores estadounidenses y canadienses durante la pandemia y la consiguiente crisis económica.

Trump indicó este jueves en un discurso en Ohio que eliminará la exención de Canadá de aranceles del 10 por ciento a partir del 16 de agosto. El presidente dijo que los fabricantes canadienses de aluminio han incumplido su compromiso de no inundar la industria con exportaciones y eliminar empleos estadounidenses. Los productores de aluminio estadounidenses han dicho que están sufriendo debido a un aumento del metal de Canadá.

Nota Original:Canada Plans to Impose Countermeasures on U.S. Aluminium Tariffs

