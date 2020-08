Bruselas urge a países europeos a permitir el reencuentro de parejas no casadas

La Comisión Europea urgió este viernes a los países europeos a permitir la entrada en el bloque a las parejas de residentes europeos, lo que implicaría una nueva derogación a las restricciones de viajes desde terceros países impuestas por la pandemia.

La Unión Europea (UE) y los cuatro países del espacio de libre circulación Schengen (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia) reabrieron su frontera exterior el 1 de julio a los turistas de una pequeña lista de países, que actualizan regularmente.

Pero para el resto de países, como Estados Unidos o Brasil, los viajes no esenciales al bloque están prohibidos por el coronavirus, aunque se prevén excepciones para los ciudadanos y residentes en la UE, así como a los "miembros de su familia".

"En la situación actual, los Estados miembros pueden permitir que las parejas no casadas [con residentes o ciudadanos de la UE] que tengan una relación debidamente atestiguada entren en la UE", dijo el vocero comunitario Adalbert Jahnz.

Una campaña en las redes sociales llamada "Love is not tourism" (El amor no es turismo) llama a los gobiernos de todo el mundo a permitir a las parejas no casadas reencontrarse. Según esta campaña, solo ocho países europeos lo permiten.

Tras retirar este viernes a Marruecos, la lista de países autorizados desde donde se puede viajar a la UE cuenta con 11: Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China (bajo reciprocidad).

