Banco estatal salvadoreño ayudará con créditos a Mypimes afectadas por COVID

Otros 360 millones de dólares son capital duro destinado a las empresas que quieran recuperarse, ya que se brindarán créditos a 10 años, con un año de gracia plena y una taza de interés del 3 %. EFE /Rodrigo Sura /Archivo

San Salvador, 7 ago (EFE).- El estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) ayudará con créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, según lo informó este viernes su presidente, Juan Pablo Durán.

El titular de Bandesal señaló durante una conferencia de prensa virtual que se ha creado un Fideicomiso de 600 millones de dólares con el cual se espera "inyectar liquidez" a las Mypimes que "cumplan con los requisitos establecidos en la ley".

Indicó que solo se les brindará el beneficio a empresas tenga de un empleado a 99 y que sus ventas no superen los 7 millones de dólares al año, "eso consideramos el rango entre micro, pequeña y mediana empresa", apuntó.

Durán detalló que 140 millones de dólares estarán destinados para dar un subsidio durante dos meses a las empresas para que puedan pagar al menos el 50 % de su planilla y así mantener a los empleados, para que no sean despedidos, durante "se normaliza la situación".

Otros 360 millones de dólares son capital duro destinado a las empresas que quieran recuperarse, ya que se brindarán créditos a 10 años, con un año de gracia plena y una taza de interés del 3 %.

"Cada patrono deberá explicar a Bandesal lo que perdió y qué es lo necesita para recuperar la empresa, no es para agrandarla (la empresa) ni para pagar deuda, es exclusivo para volver a la normalidad", añadió el presidente de dicho banco.

CAÍDA DE REMESAS, EXPORTACIÓN E IMPORTACIONES

En la misma conferencia de prensa, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, señaló, sin dar mayores detalles, que las exportaciones, importaciones y las remesas han caído un 27 %, 18 % y 8 %, respectivamente.

Sin embargo, y a pesar de los graves efectos a la economía que ya ha causado la COVID-19, la funcionaria dijo que "estamos optimistas y esperamos que para final del año nos hayamos recuperado".

El Salvador puede tener el peor impacto en su crecimiento económico de la región centroamericana debido a la pandemia, con una pérdida de al menos un 10 % del producto interno bruto (PIB), lo que hace que los pronósticos sean "muy poco halagüeños", según dijo a Efe el economista Ricardo Castaneda.

De acuerdo con las diversas estimaciones de organismos internacionales, "ahora podemos asegurar que estamos frente a una de las peores crisis económica de El Salvador", indicó Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Lo anterior se agudiza por la falta de acuerdos entre órganos del Estado, especialmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por la falta de un plan integral para enfrentar la pandemia que combine lo sanitario y la economía.

"Esta tormenta perfecta lejos de irse pasando, se ha ido profundizando y la situación es realmente crítica, incluso más complicada que la de Nicaragua y Honduras", expresó.