Argentina sigue la búsqueda de Facundo Astudillo, desaparecido hace 100 días

Buenos Aires, 7 ago (EFE).- Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado argentino continúan sus pesquisas para encontrar a Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que fue visto por última vez el pasado 30 de abril y de cuya desaparición se cumplen este viernes 100 días.

La última señal que se recibió del joven fue ese mismo 30 de abril cuando, según relató su familia, se dirigía a la ciudad de Bahía Blanca haciendo "dedo" -autostop- para intentar reconciliarse con su expareja, pese a las medidas de confinamiento obligatorio impuestas en el país y por las que se debía permanecer en el domicilio familiar.

Durante el transcurso del viaje, la Policía de la provincia de Buenos Aires se puso en contacto con la madre de Astudillo para confirmar su residencia, ya que había sido detenido en un control por violar la cuarentena, según declaró la madre en numerosas ocasiones a distintos medios locales.

El joven nunca llegó a Bahía Blanca y nadie fue capaz de volverse a poner en contacto con él después de ese episodio, dando lugar posteriormente a una causa judicial de desaparición forzada.

EL HALLAZGO DE FACUNDO, UNA CUESTIÓN "CENTRAL"

Después de casi tres meses y medio, todavía no hay certezas sobre qué pudo ocurrirle al joven, en un caso que levantó sospechas de posible abuso policial por parte de los agentes de seguridad bonaerenses.

En este sentido, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró este viernes que dar con el paradero de Facundo es una cuestión "central" para el Gobierno argentino.

"Para el Estado nacional, para la Argentina en su conjunto, es fundamental lograr el esclarecimiento y sobre todo la aparición de Facundo Astudillo Castro", comentó Frederic ante la Comisión de Seguridad Interior, Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados argentina.

La ministra del ramo aclaró que su departamento "no lleva adelante la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario", sino que comenzó a intervenir a raíz de un pedido de la Justicia departamental de Bahía Blanca.

Desde el ministerio han movilizado a las cuatro fuerzas federales de Seguridad (Policía, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) para colaborar en las tareas de peritaje y rastreo, que comenzaron el pasado 8 de julio y aún siguen en marcha.

BATIDAS CON PERROS ADIESTRADOS

De hecho, varios agentes de la Policía federal comenzaron este viernes una batida con perros adiestrados en un canal de riego cercano al municipio bonaerense de Mayor Buratovich, justo en las medianías de la ruta nacional 3, que une Pedro Luro -punto de partida de Facundo Astudillo- y la ciudad de Bahía Blanca.

Fue en este sector de Mayor Buratovich, a unos 32 kilómetros de Pedro Luro, donde en los últimos días fueron hallados varios elementos sospechosos, entre ellos una mochila, zapatillas, prendas de vestir y restos óseos de origen animal que ya están siendo analizados.

La madre de Facundo, Cristina Castro, estuvo presente en este hallazgo y no descartó que el buzo (sudadera) encontrado fuera el que llevaba puesto su hijo cuando se le perdió la pista.

Cristina, comprometida desde el primer día para dar con Facundo, también asistió a la batida con perros de este viernes, en donde confesó estar "agotada" por estos largos meses de búsqueda y por una investigación que todavía no cuenta con imputados.

"Tengo que buscar a mi hijo y lo tengo que encontrar, mi corazón dice que falta poco", señaló la mujer en declaraciones al canal noticioso TN.

Este no es el primer rastreo organizado para dar con el joven: ya el pasado 25 de julio, agentes de las cuatro fuerzas federales iniciaron una búsqueda con perros en la ruta 3 y dos días después, el 27 de julio, investigaron las vías férreas hasta Bahía Blanca.

APOYOS DEL PRESIDENTE A LA INVESTIGACIÓN

El propio presidente argentino, Alberto Fernández, mantiene contacto telefónico con la madre de Facundo y aseguró en varias entrevistas su compromiso por esclarecer la desaparición del joven.

"Es un caso que a todos nos preocupa, que es la desaparición de una persona en democracia. Obviamente nosotros con esto tenemos que ser muy severos. No es posible que en plena democracia, y en un Estado de derecho, la violencia institucional se instale entre nosotros", aseveró el mandatario en una entrevista televisiva.

Este caso motivó varias protestas hasta ahora, como la acontecida el pasado 22 de julio frente al edificio institucional que la Provincia de Buenos Aires tiene en la capital argentina, una región administrativa distinta.

Los manifestantes allí congregados clamaron por la dimisión del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, una figura con gran presencia mediática al que acusaron de llevar a cabo una política de "mano dura" y "gatillo fácil".

Berni afirmó hace un mes que es necesario saber "qué fue lo que pasó" con Facundo Astudillo, añadiendo que la Justicia federal tendrá que dilucidar si hubo o no participación policial en su desaparición.

"Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por sobre todas las cosas si está involucrado uno o varios policías de la provincia de Buenos Aires", subrayó Berni.