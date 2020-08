Alves, Gabigol y Guerrero se perfilan como protagonistas de la Liga brasileña

En la imagen, el jugador de Flamengo Gabriel Barbosa (Gabigol). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Recife (Brasil), 7 ago (EFE).- Dani Alves, Gabriel Barbosa 'Gabigol', el peruano Paolo Guerrero y Éverton Cebolinha son algunos de los protagonistas de la Liga brasileña, que comienza este sábado con una notable contingente de extranjeros, entre ellos el lateral español Juanfran, del Sao Paulo.

Guerrero destaca en una lista de 54 extranjeros que comenzarán el torneo, un número similar al de los últimos años en el que los argentinos vuelven a ser mayoría con 14 representantes, seguidos por colombianos (9), uruguayos (8), ecuatorianos y paraguayos (5), peruanos (4) y venezolanos (3).

España, Bolivia, Chile, Japón, Costa de Marfil y Estados Unidos tendrán un futbolista en el comienzo del 'Brasileirao'.

Entre los jugadores más destacados de esta edición, sean brasileños o no, el Flamengo vuelve a sobresalir.

El club carioca, que busca revalidar el título, tendrá como entrenador al español Domènec Torrent. Mantiene la base con el artillero Gabigol, último goleador del torneo; el creativo uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Filipe Luis, Rafinha, Diego Ribas y Diego Alves.

En el equipo rojinegro aparecen también jugadores que se consolidaron en 2019 y comienzan a ser tenidos en cuenta por el técnico Tite en la selección brasileña, como el zaguero Rodrigo Caio, los centrocampistas Gerson y Éverton Robeiro y el punzante delantero Bruno Henrique.

Dani Alves, el capitán de la selección brasileña y declarado el mejor jugador de la Copa América 2019, cuando la Canarinha se alzó con el título en casa, liderará en el campo al Sao Paulo, que llega con la frustración de haber sido eliminado de las semifinales del Campeonato Paulista, el torneo regional.

Al lado del ex del Barcelona, para devolverle el protagonismo al Sao Paulo estarán jugadores de amplio recorrido internacional como Alexandre Pato, Hernanes, Juanfran y el ecuatoriano Robert Arboleda.

El Internacional, de Guerrero y el técnico argentino Ernesto Coudet, aparece con siete extranjeros y lidera entre los veinte equipos el número de foráneos, entre ellos el curtido argentino Andrés D'Alessandro, que a sus 39 años sigue siendo uno de los jugadores más importantes del club de Porto Alegre.

Otro club con un alto número de extranjeros será el Atlético Mineiro de Belo Horizonte, del entrenador argentino Jorge Sampaoli y que tiene a seis en sus filas, liderados por el ecuatoriano Juan Cazares y el paraguayo Júnior Alonso, que llegó proveniente del Boca Juniors de Buenos Aires.

Bahía, el ascendido Coritiba y Ceará serán los equipos que iniciarán el torneo sin jugadores extranjeros.

En el otro equipo de Porto Alegre, el Gremio, el técnico Renato Gaúcho apuesta por la base de los últimos años, con el zaguero argentino Walter Kannemann como capitán, la joya Jean Pyerre, el goleador Diego Souza y su principal figura Éverton Cebolinha, revelación de la selección brasileña en la última Copa América.

El veterano técnico Vanderlei Luxemburgo, en el paulista Palmeiras, ya no tendrá más a Dudú, negociado en con el fútbol emiratí, pero mantiene su columna con el portero Wéverton, el zaguero paraguayo Gustavo Gómez, el capitán Felipe Melo, el veterano centrocampista Ramires y el atacante Luiz Adriano.

El vecino Corinthians, del prometedor técnico Tiago Nunes, repatrió de Japón al goleador Jo y comenzó bien el torneo regional de Sao Paulo con su delantero argentino Mauro Boselli.

El portero Cassio, el lateral Fágner y el centrocampista Luan, todos con paso por la selección brasileña, son otras fichas clave que continúan.

El subcampeón Santos juega con casi la misma nómina, encabezada por el centrocampista uruguayo Carlos Sánchez.

En Río de Janeiro, el Fluminense también confía en sus veteranos Nené, Fred y el portero Muriel, hermano mayor de Álisson, el titular de la selección brasileña en esa posición; mientras que el Botafogo, del sexagenario entrenador Paulo Autuori, sorprendió con el fichaje del japonés Keisuke Honda y del marfileño Salomón Kalou.

El otro carioca, el Vasco da Gama, centra sus esperanzas en el internacional colombiano Freddy Guarín, en el goleador argentino Germán Ezequiel Cano y en la joven promesa Talles Magno.