Air India 737 sobrepasa la pista, se parte al intentar aterrizar

(Bloomberg) -- Un avión de Air India Express con 195 pasajeros y tripulantes a bordo sobrepasó la pista al intentar aterrizar en un aeropuerto del sur de India, partiéndose en dos para terminar en un valle cercano.

El vuelo Boeing Co. 737 operado por la unidad en el extranjero de Air India Ltd. provenía de Dubái, dijo por teléfono Arun Kumar, jefe de la Dirección General de Aviación Civil de India.

Estaba programado para aterrizar en Kozhikode, en el estado sureño de Kerala. Según una reproducción en el sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24, la aeronave sobrevoló el aeropuerto varias veces.

No hay más detalles disponibles de inmediato.

El último accidente aéreo fatal en India fue en 2010, cuando un avión Boeing de Air India Express sobrepasó la pista y estalló en llamas, cobrando la vida de 158 personas. Ese fue el primer accidente fatal de un avión de pasajeros en India en una década.

Nota Original:Air India 737 Overshoots Runway, Breaks Apart in Trying to Land

©2020 Bloomberg L.P.