3-1. Doblete de Nani en el paso de Orlando a la final del Torneo Regreso de la MLS

En la imagen un registro de Nani, centrocampista portugués del Orlando City, quien aportó dos goles en el triunfo de su equipo 3-1 sobre el Minnesota United. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Orlando (EE.UU.), 6 ago (EFE).- El veterano volante de ataque portugués Nani logró un doblete (m.36, m.42) y lideró este jueves el triunfo por 3-1 del Orlando City ante el Minnesota United en la semifinal del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

La victoria puso al equipo de Orlando en la gran final del torneo que disputará el próximo martes frente a los Timbers de Portland, que en el primer partido de semifinal derrotaron por 2-1 al Union de Filadelfia.

De esta manera, en la lucha por el título, habrá un equipo represente de cada una de las dos Conferencias, con Orlando City por la del Este y los Timbers por la del Oeste.

El partido que estaba lleno de alicientes, entre otros la vuelta en plan triunfal del entrenador inglés Adrian Heath, de Minnesota, a Orlando, donde fue el responsable de iniciar la andadura del equipo local en la MLS, en la temporada del 2015 como nueva franquicia.

Se tuvo que ir sin haber logrado el objetivo de formar un equipo ganador, a pesar de tener en sus filas a la exfigura brasileña Kaká, mientras que Orlando City vive su mejor momento de juego en su historia bajo la dirección técnica del colombiano Óscar Pareja.

Aunque los dos entrenadores reiteraron antes del partido que no tenían nada que demostrar, ni pensar en el pasado, no buscar motivaciones extras para darle importancia al partido, al final Pareja fue el que se llevó la gran victoria tanto por su plan que presentó para el partido, con una gran defensa, presencia en el centro de campo y un ataque que aprovechase al máximo las oportunidades de gol.

Los tres elementos se desarrollaron a la perfección con Nani de factor desequilibrante por la manera como corrió todo el campo, lideró al equipo y marcó los dos goles decisivos, en los momentos perfectos, y con una ejecución exquisita.

Especialmente el primero, un auténtico robo que le hizo al defensa derecho Hassani Dotson, tras recibir un pase largo de su compañero el central Robin Jansson y se puso dentro del área del Minnesota para con un toque suave batir al arquero Tyler Miller, que había salido a cubrir espacio.

El gol como se esperaba reforzó el juego de contención de Orlando, que era el que establecía el ritmo y de nuevo en otro balón largo que le puso el joven ecuatoriano Jhegson Méndez, Nani lo controló fuera del área se fue del marcador y con un toque impecable de pierna derecha batió a media altura a Miller para el 2-0 con el que se llegaba al descanso.

La ventaja era la perfecta y la que Pareja había soñado para que en la segunda parte el juego defensivo y de contención en el centro del campo fuese todo lo que tendría que hacer el equipo con hombres técnicos y de gran fuerza física como Méndez, el español Oriol Rosell, el paraguayo Mauricio Pereyra estuviesen incansables.

Pero el Minnesota salió con todo en la búsqueda del milagro de la remontada o cuando menos forzar el empate para alargar el encuentro e ir a la tanda de penaltis.

No se dio porque en la portería del Orlando City estuvo de nuevo la eficacia y experiencia del arquero peruano Pedro Gallese, que también iba a ser decisivo que tres atajadas que evitaron el gol, al menos hasta el minuto 83 que fue cuando el Minnesota por mediación del joven delantero Mason Toye consiguió el que iba a ser el del honor.

Toye remató perfecto de pierna izquierda desde dentro del área el balón filtrado que le colocó el medio volante trinitario Kevin Molino, que había salido en la segunda parte.

El gol fue merecido, pero llegó demasiado tarde porque la defensa de Orlando City ya no hizo más concesiones, Gallese, se creció aun más en sus acciones y simbolizó su gran fútbol de contraataque con el tercer gol que llegó en el tiempo de descuento (m.90+6) cuando el joven canterano de 22 años y nativo de Orlando, el delantero Benji Michel, marcaba el definitivo 3-1.

La asistencia se la dio otro joven, el brasileño Junior Urso, que como Michel había salido en la segunda parte, pero ante el balón lo había tocado Nani, el gran héroe del partido, que aunque tuvo unos minutos de suspense y emoción, el equipo que dirige Pareja vio cumplido su gran sueño de estar en la final del Torneo Regreso.

De nada importó que al final del partido las estadísticas dejasen a Minnesota con 17 tiros a puerta, incluidos tres de gol, por 7 y 4, respectivamente de Orlando, el plan y estrategia de Pareja fue el gran triunfador frente al de Heath, que volvió a irse de Orlando como perdedor.