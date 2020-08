Zidane: "Bale ha preferido no jugar"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Londres, 6 ago. (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó en rueda de prensa que Gareth Bale, quien no está convocado para el encuentro de Liga de Campeones contra el Manchester City, ha preferido no jugar.

El galés se cayó de la convocatoria ante el encuentro que el Real Madrid tendrá que remontar al City el resultado de 1-2 cosechado en febrero en el Santiago Bernabéu.

"Él ha preferido no jugar. El resto es entre él y yo", dijo el francés.

Además, Zidane confirmó que el motivo de su ausencia es personal, pero no quiso explayarse más en este tema.