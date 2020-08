Wall Street abre con leves pérdidas mientras espera por el estímulo del Congreso

Corredores de bolsa trabajan en la sede de la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 6 ago (EFE).- Wall Street abrió este jueves en rojo y el Dow Jones retrocedía un ligero 0,06 % en una jornada en la que los inversores vuelven a mirar a Washington en busca de respuestas respecto al nuevo paquete de estímulos que negocian demócratas y republicanos en el Congreso para asentar la recuperación económica.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba 17,54 puntos, hasta los 27.183,98, mientras que el selectivo S&P 500 cedía un 0,17 % o 5,72 enteros, hasta 3.322,07.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas y que ayer volvió a cerrar con un récord, perdía un 0,2 % o 22,48 unidades, hasta los 10.975,88 puntos.

El parqué neoyorquino abría así con pérdidas moderadas en una jornada en la que los inversores miran a Washington con la perspectiva de que se produzcan avances para un nuevo paquete de estímulos en el que trabaja el Congreso con el objetivo de apuntalar la recuperación económica tras las devastadoras consecuencias de la pandemia.

"¿Llegará el Congreso a un acuerdo lo antes posible? No creo que el mercado esté valorando que exista algún tipo de decepción por el momento. Una vez que se termina la ayuda fiscal, se pone realmente en riesgo la recuperación", dijo al Wall Street Journal la estratega jefe de Principal Global Investors, Seema Shah.

En el lado positivo, contenían las pérdidas los datos del Departamento de Trabajo respecto a las peticiones de prestaciones por desempleo en EE.UU., que fueron mejores de lo previsto por los analistas, con un total de 1,18 millones de puestos de trabajo destruidos frente a 1,4 millones que esperaban los expertos.

"El tono general en las estadísticas respecto a las solicitudes de desempleo es el mejor que hemos tenido en aproximadamente 3 semanas. La disminución es la mayor desde la semana del 6 de junio, por lo que los datos no tienen la misma sensación de estancamiento que hemos visto en las últimas semanas", apuntó en una nota el economista de mercados monetarios de Jefferies, Thomas Simons.

Por sectores, se situaban todos en rojo excepto el energético (0,1%) y lideraban las pérdidas el de bienes no esenciales (-0,58 %), el de materias primas (-0,37 %), el inmobiliario (-0,28 %) y el de salud (-0,18 %).

Entre las 30 grandes cotizadas del Dow Jones retrocedían Dow Inc (-1,5 %), Boeing (-0,72 %), Caterpillar (-0,67%) o Travelers (-0,47 %). En verde se situaban McDonald's, (1,15 %), JPMorgan (0,78 %), Walgreens (0,66 %), Goldman Sachs (0,64 %) y Apple (0,59 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a esta hora un 0,81 %, hasta los 42,53 dólares el barril; el oro continuaba marcando máximos y se situaba en los 2.075,80 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 0,513 % y el dólar se mantenía plano frente al euro, con un cambio de 1,186.