Uruguay.- VÍDEO: El Rey Felipe VI recibe en Zarzuela al canciller de Uruguay en su primer acto tras la salida de Juan Carlos I

El Rey Felipe VI ha recibido esta mañana en el Palacio de la Zarzuela al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, en lo que ha supuesto el primer acto oficial del monarca tras la decisión de su padre, Juan Carlos I, de trasladar su residencia fuera de España.



Así, el actual Jefe del Estado ha retomado su agenda institucional con la visita del ministro de Exteriores de Uruguay, que ha sido acompañado también por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach Figueras.



La pasada semana este encuentro no estaba en la agenda de Casa del Rey y su celebración se anunció la víspera.



ESPECIALES LAZOS CON URUGUAY



El canciller Bustillo tiene arraigados vínculos con España pues fue embajador de Uruguay en nuestro país entre los años 2012 y 2020. Precisamente, esta semana la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, le entregó en el Palacio de Viana de Madrid la Gran Cruz de Isabel la Católica como reconocimiento a esa labor.



Además, Felipe VI viajó a principios de marzo a Uruguay para representar a España en la toma de posesión del presidente, José Luis Lacalle Pou, hijo de Luis Lacalle, que también presidente de Uruguay y con el que el entonces Príncipe Felipe mantuvo varios encuentros.



Durante la visita de marzo, poco antes de decretarse el estado de alarma, el monarca fue el único jefe de Estado recibido por el presidente electo en su domicilio en Montevideo, donde destacaron la "buena relación" entre ambos países.



La recepción de Bustillo se produce cuatro días después de que el Rey Juan Carlos I comunicara su decisión de abandonar el país tras las últimas informaciones relacionadas con presuntas donaciones de Arabia Saudí no declaradas a Hacienda.



Algunos medios apuntan a que el padre de Felipe VI podría estar en República Dominicana o Portugal, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el destino de quien fuera Jefe del Estado durante casi cuatro décadas.



VIAJE A BALEARES



Por otra parte, los Reyes, Felipe y Letizia, y sus hijas, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la Infanta Sofía, viajarán a Palma de Mallorca este fin de semana del 7 y 8 de agosto y mantendrán una intensa agenda en Baleares desde el 10 al 17 de ese mes, que incluye el habitual despacho con el presidente del Gobierno en el Palacio de Marivent.



En concreto, durante esa semana, los Reyes tienen previsto desplazarse a las distintas islas que conforman el archipiélago para mantener un contacto directo con los sectores sociales y económicos más afectados por las consecuencias de la pandemia del Covid-19, siguiendo así la línea de trabajo que les ha llevado durante todo este mes de julio por las diecisiete comunidades autónomas.



El monarca mantendrá las audiencias con las autoridades autonómicas y de Mallorca en La Almudaina, así como el despacho con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent. Finalizada la estancia en Palma, los Reyes tienen previsto regresar a Madrid.



