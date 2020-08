Ucrania.- Zelenski visita un frente en el este de Ucrania y subraya la importancia de mantener en pie el alto el fuego

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado este jueves la importancia de mantener en vigor el alto el fuego en el este del país durante una visita a uno de los frentes en la zona, desde donde ha defendido que Kiev "lucha para garantizar que este régimen (de alto el fuego) no es violado".



"Si todo dependiera sólo de nosotros, estoy seguro de que habría un alto el fuego. Avanzaríamos a los siguientes pasos, a las siguientes etapas de la guerra", ha manifestado Zelenski, según ha informado la Presidencia ucraniana a través de un comunicado.



Así, ha resaltado que "lo más importante" que Kiev quiere mantener es "este alto el fuego" y "no perder a militares". "Para nosotros es muy importante. No puedo garantizar nada, pero hacemos todo lo posible", ha manifestado Zelenski.



"Hacemos muchas cosas tanto en Ucrania como en las reuniones en el formato de Minsk y en las videoconferencias del Grupo de Contacto Trilateral. Seguiremos manteniendo los dedos cruzados", ha señalado.



Las partes involucradas en el conflicto del este de Ucrania acordaron aplicar un alto el fuego "completo" desde el 27 de julio, mientras que los separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk aseguraron que además se habían alcanzado otros acuerdos, como la prohibición para usar drones y para colocar armamento pesado en zonas urbanizadas, que buscan proteger a los civiles que viven en el área.



Los rebeldes prorrusos se enfrentan al Ejército de Ucrania en Donetsk y Lugansk, cerca de la frontera con Rusia, desde hace más de seis años. Según estimaciones de Naciones Unidas, unas 13.000 personas han muerto desde el inicio del conflicto. Por su parte, Rusia siempre ha negado las acusaciones sobre una participación directa en el conflicto.