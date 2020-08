Uber generó más ingresos por entregas que por viajes en 2T

(Bloomberg) -- El último trimestre, Uber Technologies Inc. generó por primera vez más ingresos por los servicios de entrega de alimentos que por el transporte de personas, pero no pudo compensar una disminución pronunciada y prolongada en la cantidad de pasajeros provocada por la pandemia de coronavirus.

Las ventas cayeron 29% en el segundo trimestre a US$2.240 millones, dando fin a una década de crecimiento desenfrenado. La pérdida en el trimestre también se amplió, pero Uber sostuvo el jueves que logrará su objetivo de obtener una ganancia ajustada para fines del próximo año. La entrega de alimentos se ha convertido en una parte central de esa estrategia, aún más después del acuerdo de US$2.650 millones para comprar Postmates Inc.

Las acciones cayeron 5% en las operaciones extendidas después del informe financiero.

La fuerte caída en la cantidad de pasajeros en el segundo trimestre refleja la contracción general de la industria de los viajes. Con muchos minoristas, escuelas y lugares de trabajo cerrados o con capacidad reducida, el uso del transporte probablemente seguirá siendo bajo en el futuro cercano y Uber podría verse “permanentemente afectado”, según Daniel Morgan, administrador de cartera de Synovus Trust Co. “Es probable que los altos niveles continuos de casos de covid-19 pesen sobre la demanda de viajes compartidos a lo largo de 2020 y hasta 2021”, escribió en una nota a los clientes.

En un reconocimiento de las consecuencias a largo plazo de la pandemia, Uber dijo esta semana que sus propios empleados podrían trabajar desde sus casas hasta finales de junio de 2021. A medida que los efectos perjudican el negocio, el director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, ha recurrido a la reducción de costos. Redujo aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral en mayo y cerró docenas de oficinas.

Uber incluso redujo su operación global de entrega de alimentos saliendo de más de media docena de mercados para enfocarse en la expansión en los más desarrollados. Después de ofertar sin éxito por Grubhub Inc., el mes pasado Uber acordó comprar Postmates en un intento por agregar más clientes estadounidenses.

En el segundo trimestre, las reservas brutas de entregas se duplicaron a US$6.960 millones. La movilidad, que se compone principalmente de transporte de pasajeros, pero también incluye alquiler de scooters, disminuyó 75% a US$3.050 millones. Las reservas brutas son una medida ampliamente seguida del valor total del gasto de Uber. Para el trimestre, los analistas esperaban menos de los servicios de entregas y más de los de transporte.

En el trimestre que terminó en junio, la pérdida excluyendo impuestos, intereses y otros gastos fue de US$837 millones. Los analistas en promedio esperaban una pérdida ajustada de US$883 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Si bien la compañía alguna vez proclamó proyectos exóticos como vehículos autónomos y paseos en helicóptero, esas empresas apenas se mencionaron en el informe financiero de la compañía, lo que refleja ambiciones más humildes y un enfoque en las entregas y la movilidad. El número de usuarios mensuales activos en la plataforma, una importante métrica del compromiso, se redujo 44% en el segundo trimestre a 55 millones de usuarios, muy superior a las expectativas de los analistas de una disminución de 6,9%.

Nota Original:Uber’s Quarterly Sales Fall for First Time in Travel Slump (1)

