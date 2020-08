Twitter etiqueta cuentas de medios respaldadas por el Estado

(Bloomberg) -- Twitter Inc. etiquetará algunas cuentas de medios respaldadas por el Estado, así como las cuentas que pertenecen a “funcionarios gubernamentales clave” para ciertos países, a fin de crear mayor transparencia cuando los Gobiernos y sus líderes usan la plataforma de redes sociales para discutir importantes asuntos geopolíticos, dijo la compañía el jueves.

La nueva política comenzará con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia, cuyas publicaciones en Twitter pronto serán etiquetadas como “cuentas gubernamentales”. Las organizaciones de medios respaldadas por el Estado y sus principales editores también recibirán etiquetas de “medios afiliados al Estado”. Las etiquetas aparecerán tanto en los perfiles de cuenta como en los tuits individuales.

“Creemos que este es un paso importante para que cuando las personas vean una cuenta que discute temas geopolíticos de otro país, tengan contexto sobre su afiliación nacional y estén mejor informados sobre a quién representan”, escribió Twitter en una publicación de blog.

Las etiquetas no serán para todas las cuentas de políticos, solo aquellos involucrados en asuntos exteriores, como ministros de Relaciones Exteriores y embajadores. Las etiquetas también se agregarán a cuentas vinculadas a una oficina específica, como, por ejemplo, la cuenta del presidente @POTUS en EE.UU. No aplicarán a cuentas personales de jefes de Estado porque “estas cuentas gozan de un amplio reconocimiento, atención mediática y conciencia pública”, dice Twitter. Esto significa que la cuenta @realDonaldTrump del presidente Donald Trump no será etiquetada, confirmó un portavoz de la compañía. Tampoco se agregarán etiquetas a cuentas que pertenecen a miembros del Congreso.

Twitter ha definido a los medios afiliados al Estado como “medios donde el Estado ejerce control sobre el contenido editorial a través de recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas y/o control sobre la producción y distribución”. Eso no incluye los medios financiados por el Gobierno con independencia editorial, dice la compañía, lo que significa que BBC y NPR del Reino Unido en EE.UU. estarán exentos.

Twitter no compartió una lista completa de organizaciones de medios afiliadas al Estado, pero un portavoz confirmó que las publicaciones de RT y Sputnik de Rusia están en la lista, junto con Xinhua News de China.

Twitter se ha convertido cada vez más en un lugar donde los líderes mundiales y otros funcionarios publican declaraciones formales, emiten demandas e incluso amenazan a otros países. La compañía ya usa un sistema de verificación para confirmar la validez de algunos usuarios de alto perfil, pero esas insignias de verificación no incluyen ninguna explicación sobre quién está detrás de una cuenta.

Twitter dejó de vender publicidad a organizaciones de medios respaldadas por el Estado hace un año y el jueves dijo que también dejará de recomendar tuits de esas cuentas en los resultados de búsqueda y otras partes de la aplicación.

