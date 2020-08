TMZ especula con una posible relación entre Bradley Cooper y Jennifer Garner

En la imagen, la actriz Jennifer Garner. EFE/Christian Monterrosa/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 6 ago (EFE).- TMZ publicó este jueves unas imágenes de Bradley Cooper y Jennifer Garner juntos en una playa que llevaron a este portal de famosos a especular con que los dos actores puedan tener una relación sentimental.

En las fotografías se ve a Cooper en bañador junto a Garner, y ambos están jugando con una niña que, según el portal especializado en noticias de entretenimiento, es la hija del actor (con Irina Shayk) Lea De Seine.

Cooper y Garner compartieron escenas en "Alias" (2001-2006), una serie que convirtió a la actriz en una estrella mundial.

Cooper rompió su relación con Shayk en junio de 2019.

La excelente química del artista con Lady Gaga en la película "A Star is Born" (2018) animó rumores de todo tipo sobre una posible relación entre ambos, unas conjeturas que nunca llegaron a concretarse de manera oficial.

Por su parte, Garner estuvo casada entre 2000 y 2004 con el actor Scott Foley y entre 2005 y 2018 con el también intérprete Ben Affleck, con quien tiene tres hijos.

TMZ aseguró, citando a fuentes cercanas a la actriz, que Garner rompió recientemente con su novio John Miller.

Esas mismas fuentes detallaron al portal que Cooper y Garner han sido amigos cercanos desde que coincidieran en "Alias".

Conocido por sus papeles en cintas como "Silver Linings Playbook" (2012), "American Sniper" (2014) y la trilogía de "The Hangover", Cooper arrasó con su ópera prima como director "A Star is Born", cinta que recaudó 436 millones de dólares en todo el mundo y que se llevó el Óscar a la mejor canción original por "Shallow".

Ha sido candidato en ocho ocasiones a los Óscar, pero nunca se ha llevado la estatuilla.

De cara al futuro, Cooper tiene previsto dirigir y protagonizar una película biográfica para Netflix sobre el genio de la música Leonard Bernstein, y también será el actor principal de "Nightmare Alley", primera cinta del mexicano Guillermo del Toro tras el éxito de "The Shape of Water" (2017).

Por su parte, Garner ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de una serie dramática por "Alias".

Y su carrera cinematográfica sobresale por títulos como "Daredevil" (2003), "Juno" (2007) o "Dallas Buyers Club" (2013).