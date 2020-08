Test obligatorio en Alemania para quienes regresen de zonas de riesgo

Un voluntario de Cruz Roja hace un test de Covid a un viajero en un área de servicio entre Salzburgo y Munich. EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Berlín, 6 ago (EFE).- Los test de COVID-19 serán obligatorios en Alemania a partir de este sábado para todos los viajeros que regresen de zonas consideradas como de alto riesgo, entre las que actualmente se cuentan Cataluña, Aragón y Navarra, informó el ministro de Sanidad, Jens Spahn.

El plan de introducir test obligatorios se había aprobado ya hace varios días, pero todavía no se había fijado la fecha.

"Está claro que se trata de un recorte de las libertades del individuo pero me parece proporcionado a la situación y asumible", dijo Spahn ante la prensa.

"La libertad implica también responsabilidad hacia los otros", agregó.

Spahn subrayó que los test deberán ser gratuitos para los afectados y rechazó propuestas según las cuales los viajeros deberán pagarlos por haber viajado a zonas de riesgo por su propia responsabilidad.

"Esas propuestas son populistas", consideró Spahn.

El ministro recordó que, pese al peligro que implica el regreso de viajeros de zonas de riesgo, el mayor número de los contagios se sigue produciendo en Alemania.

Los nuevos contagios vienen aumentando en Alemania desde hace varios días por lo que el Instituto Robert Koch (RKI) de virología ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación.

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron en las últimas 24 horas 1.045 nuevos contagios por coronavirus, de manera que la cifra de casos activos se sitúa en unos 8.700, según datos del RKI.

La cifra total de positivos desde que se diera a conocer el primer caso de contagio en el país el pasado 27 de enero asciende a 213.067, de los cuales 195.200 constan como sanados.

El factor de reproducción (R) menos estable, basado en una comparativa de las infecciones en un intervalo de cuatro días respecto a los cuatro días anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, retrocedió de 1,02 a 0,9, señaló el RKI en su informe diario difundido ayer por la tarde.

En tanto, el factor R que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que por lo tanto es considerado más estable al permitir un mayor balance de las oscilaciones derivadas de brotes localizados, descendió de 0,99 a 0,97.

Este segundo valor refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días.

Aunque las calles alemanas reflejan el regreso a la "nueva normalidad" y los primeros escolares han vuelto ya a las aulas, la gran mayoría de ciudadanos no considera que se vaya a mantener la situación y cree que habrá un nuevo parón de la vida pública, con considerables daños para la economía.