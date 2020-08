Sri Lanka.- El partido de Mahinda Rajapaksa encabeza los resultados preliminares de las parlamentarias en Sri Lanka

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Frente Popular de Sri Lanka (SLPP) del primer ministro y expresidente, Mahinda Rajapaksa, se encuentra a la cabeza en las elecciones parlamentarias celebradas el miércoles en el país, según los resultados preliminares.



Por el momento, el SLPP se habría hecho con el 67,70 por ciento de los apoyos, seguido de la alianza opositora Samagi Jana Balawegaya (SJB) del líder opositor Sajith Premadasa, con un 19,34 por ciento de los apoyos.



Esta alianza fue creada de cara a los comicios y acoge al que fuera líder del Partido de Unidad Nacional de Sri Lanka (UNP, por sus siglas en inglés). A ésta le sigue el Jathika Jana Balawegaya, con 4,81 votos, mientras que el UNP, dirigido por el ex primer ministro Ranil Wickremesinghe, habría obtenido hasta ahora tan solo un 2 por ciento de los respaldos, según informaciones del diario 'Adaderana'.



Las elecciones habían sido aplazadas desde el mes de abril debido a la pandemia de coronavirus, si bien la situación ha estado bajo control con menos de 3.000 casos y once muertos a nivel nacional.



No obstante, las autoridades de Sri Lanka desplegaron a más de 15.000 oficiales sanitarios e inspectores de salud pública para evitar posibles contagios durante la votación, cuyo coste ha ascendido hasta los 10.000 millones de rupias (casi 46 millones de euros) por las medidas adicionales adoptadas por la pandemia.



La jornada electoral finalizó el miércoles por la noche sin mayores incidentes con una participación de un 71 por ciento, tal y como ha informado la Comisión Electoral del país, que estima que más de 16,2 millones de personas han acudido a las urnas.



Para el presidente, Gotabaya Rajapaksa, hermano de Mahinda Rajapaksa, la participación electoral supone una muestra de confianza en el Gobierno, especialmente a la hora de contener la pandemia.