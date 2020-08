Sofía Suescun se pone del lado de su madre y rechaza a su hermano, Christian Suescun

01/07/2020 Sofía Suescun EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 6 (CHANCE)



Ayer vivimos una de las tardes más surrealistas en el plató de Sálvame y como no podía ser de otra manera, la protagonizó Maite Galdeano, que parece que lleva toda una vida trabajando en televisión. La madre de Sofía Suescun se mostró de lo más indignada posible con su hijo Christian y montó un espectáculo diciendo que lo regalaba porque no le soportaba más. Si esto fuera una broma, todavía nos puede hacer algo de gracia, pero lo peor de todo es que la exconcursante de La casa fuerte estaba hablando muy en serio.



Pero ¿que reacción tuvo Sofía Suescun? Pillamos a la hija de Maite Galdeano volviendo a casa con su pareja, Kiko Jiménez, y lo cierto es que la vemos de lo menos preocupado posible. Y es que parece que le da exactamente igual los sentimientos que pueda llegar a tener su hermano al verse vendido en televisión -nuevamente- por su madre.



La ganadora de realities llegó a su casa en su coche muy sonriente y sin querer pronunciarse por lo que había pasado por la tarde en el plató de Sálvame. A juzgar de la expresión que muestra a cámara, lejos de estar afectada o en contra de la decisión de su madre, parece que le apoya en todo.



Lo único que tenemos claro de todo esto es que la relación entre Maite Galdeano y Christian Suescun cada día va a peor y no son capaces de aclarar sus diferencias. Aunque no sabemos como va a terminar la relación entre madre e hijo, notamos al hermano de Sofía Suescun cansado de las humillaciones constantes y de los reproches que su madre tiene en televisión hacia él.