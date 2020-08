Sin Ramos, Varane es el baluarte del Real Madrid frente al City

Con el capitán Sergio Ramos suspendido, le tocará al internacional francés Raphael Varane convertirse en el muro defensivo del Real Madrid en la vuelta de octavos de final de la 'Champions' contra el Manchester City el viernes.

Sin Ramos, que hizo una gran temporada liguera pero fue expulsado en la derrota 2-1 contra el City en la ida en Madrid, Varane deberá garantizar el hermetismo de la defensa blanca, la más sólida de los cinco grandes campeonatos europeos.

Un duro desafío a la vista de lo que bien que funciona su sociedad con el capitán merengue. "Es el mejor dúo de centrales que ha tenido el Real Madrid", elogiaba Zinédine Zidane.

Pero a sus 27 años, y tras haberlo ganado todo o casi... (sólo le falta la Eurocopa), ¿podrá Varane asumir sólo el papel de jefe defensivo del Real Madrid en un partido tan decisivo?

- "A veces se olvida mi edad" -

"Me siento más maduro, más completo en mi juego. Le he añadido variedad. Empecé muy pronto. A veces se olvida mi edad. Este puesto de central requiere experiencia. Se alcanza una forma del plenitud entre los 28 y los 30 años. Tengo 27 así que me estoy acercando", aseguró Varane en una entrevista con el diario Le Parisien, el 20 de julio.

Con una Supercopa y un título de Liga en el bolsillo esta temporada (el 3º, junto con 2012 y 2017), el francés, llegado al Real Madrid en 2011, está firmando una de sus mejores temporadas con la camiseta blanca.

En 42 partidos oficiales como titular, el cuarto capitán del equipo merengue por antigüedad ha apoyado perfectamente al incombustible Ramos (34 años): en Liga, la defensa merengue sólo ha encajado 25 tantos esta temporada, ayudada por un Thibaut Courtois que ha vuelto a su mejor nivel.

Y Varane no es ajeno al hecho de que el Real Madrid tenga la mejor defensa de España y de Europa por delante de rivales como Liverpool o Bayern Múnich. En comparación, el Manchester City, por ejemplo, encajó 35 goles en su campeonato esta temporada, diez más que el equipo merengue.

- "Excepcional" -

"Lo que hacen es bastante excepcional. No me gusta hablar de un jugador en particular, porque siempre es el colectivo lo más importante, pero estos dos jugadores tienen una trayectoria excepcional con este club", dijo Zidane en rueda de prensa.

Y la "gran temporada de Rafa", como le gusta decir al técnico 'Zizou', se vio marcada para bien el 10 de julio pasado contra el Alavés en LaLiga, cuando el Real Madrid corría hacia el título.

Sin un Ramos suspendido al igual que estará ante el City, y sin pesos pesados como Carvajal o Marcelo, Varane, de vuelta de un golpe en las cervicales, asumió el papel principal en una defensa completamente remodelada, junto al joven brasileño Eder Militao (22 años).

Un ensayo general exitoso para el City: el Real Madrid ganó, sin encajar y sin problemas, 2-0, para dar un paso más hacia su 34º título de campeón liguero de su historia.

Contra el City y sus Sterling, Bernardo Silva, Mahrez y compañía, Varane deberá subir un poco más su nivel.

Pero el hombre del que el presidente Florentino Pérez dice que será un día capitán del Real Madrid tiene una serenidad a toda prueba, y su gran actuación tras el confinamiento lo demuestra: Varane puede llegar a ser el jefe.

pve/gr/