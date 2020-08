Sector automotor mexicano se recupera pero prevé caer hasta 30% en 2020

Vista de la nueva planta automotriz alemana Audi inaugurada el viernes 30 de septiembre de 2016, en el municipio de San José Chiapa, en el estado mexicano de Puebla. EFE/Hugo Ortuño/Archivo

México, 6 ago (EFE).- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó una recuperación mensual de 23 % y un aumento anual de 0,7 % en la producción de vehículos en julio, pero aun así previó una caída de hasta 30 % en la manufactura y exportación para este año.

México produjo 294.946 unidades en julio y exportó 256.098, lo que muestra que "ya pasó" lo peor de la crisis de COVID-19, detalló este jueves Fausto Cuevas, director general de la AMIA.

Aun así, lamentó, el sector automotor arrastra un déficit anual de más de 800.000 vehículos en la producción y mayor a 743.000 en la exportación en lo que va del año, por lo que las cifras no se normalizarán hasta 2024.

"No obstante que hemos estado exportando con buenas tendencias, será difícil que de aquí al cierre de año pudiéramos estar recuperando estas unidades", expresó Cuevas.

Además de más de 456.000 casos y casi 50.000 fallecidos, la pandemia de COVID-19 ha provocado una rebaja anual de 18,9 % del PIB de México en el segundo trimestre del año y la pérdida de más de 1 millón de empleos formales.

Este impacto es notorio en el sector automotor mexicano, que aporta el 3,8 % del PIB nacional y el 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

La industria estuvo paralizada durante abril y mayo porque el Gobierno de México declaró el 30 de marzo la emergencia sanitaria, que suspendió las actividades no esenciales.

En una línea similar, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) notificó 72.897 vehículos vendidos en julio, un incremento mensual del 16 %, pero una disminución anual de 31,3 %, su sexta caída consecutiva.

Esto significa que, en lo que va de 2020, se han vendido 509.318 automóviles, 31,8 % menos que los 746.598 del mismo periodo del año pasado, precisó Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA.

Pese a ser cifras mejores a las esperadas, el directivo pronóstico que este año venderán 964.400 unidades, 26,8 % menos que las comercializadas en 2019.

"Esta perspectiva es bastante más halagüeña que la estimación, dentro del escenario favorable previo, que se ubicaba en 922.000 unidades, este ajuste es resultado del comportamiento observado a lo largo del periodo junio y julio", comentó Rosales.

Por otro lado, la Industria Nacional de Autopartes (INA) estimó un retroceso en la producción del 23 % para este año, lo que equivale a una caída de 22.526 millones de dólares para un total de 75.308 millones de dólares.

Sin embargo, a diferencia de sus colegas, el presidente ejecutivo de la INA, Oscar Albín, previó una normalización para mitad de 2020 al destacar el dinamismo de Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de México.

"¿Qué podría cambiar radicalmente este pronóstico? Pues sería un nuevo cierre de actividades esenciales en Estados Unidos, primeramente, en algunos estados importantes, que tuviera como consecuencia el paro de la manufactura", señaló.