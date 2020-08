"Savage love", la canción de Jason Derulo y Jawsh 685 que revolucionó TikTok

Fotografía promocional cedida por Sony Music México que muestra al artista de Nueva Zelanda Jawsh 685 mientras posa. EFE/ Sony Music México SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 6 ago (EFE).- Jawsh 685 es un joven de 17 años de Nueva Zelanda que no ha terminado la escuela pero tiene claro que quiere dedicarse a la música y Jason Derulo es un multipremiado y reconocido artista que llevaba tiempo sin regresar a su lugar en la música. "Savage love" es una de las canciones virales de TikTok y tiene ingredientes de ambos.

Jawsh había publicado "Laxed (siren beat)", un "beat" que miles de usuarios de TikTok utilizaron para hacer un baile sencillo que pronto se volvió viral y tuvo muchas modificaciones.

Y Jason Derulo, quien ha sorprendido a sus seguidores siendo una de las celebridades más activas en esta red social, no desaprovechó la oportunidad y creó "Savage love" con la base del joven neozelandés, tema que cuenta ya con más de 42 millones de reproducciones en YouTube.

Para Jawsh 685 el éxito de su canción ha sido totalmente inesperado y confesó en entrevista con Efe que le gusta ver cómo la gente hace el baile con su melodía de fondo.

"Son todos muy 'cool'", dijo.

"Ha sido muy impresionante, pensé que sería grande pero nunca me imaginé que tan grande. Ha sido numero uno en muchos países es algo genial", relató.

Este éxito ha impulsado al joven a seguir sus sueños en la música, aunque ya tenía claro que sería un camino que le gustaría explorar.

"Ahora voy a trabajar con otros artistas de diferentes estilos para hacer más 'hits' grandes. Estoy en la música desde pequeño, empecé en el 2017 a tocar la guitarra, de ahí pase a hacer bases y fue en el 2018 que comencé a hacer canciones", contó el joven.

Puede que para muchos "Savage love" sea una canción que suena de fondo en algunos lugares o que escucharon alguna vez que abrieron la aplicación TikTok, pero para Jawsh 685 está siendo la puerta para iniciar su carrera musical y ya tiene en mente colaboraciones e incluso le gustaría hacer algo con artistas latinos.

De ser un juego para el público más joven, el salto generacional llegó a la plataforma de vídeos cortos TikTok con personas y artistas de todas las edades, especialmente en este momento de cuarentena en varios países del mundo.

Desde principios de marzo muchas celebridades y artistas decidieron de forma voluntaria acogerse a la cuarentena y realizar teletrabajo.

Pero, como en su oficio es cada vez más importante crear contenido para sus seguidores, han dedicado más tiempo a esta plataforma y parece que, a pesar de que en algunos países se están reactivando las actividad, TikTok ha llegado para quedarse.

