Portaltic.-Windows 10 permitirá abrir aplicaciones de Android desde el ordenador

MADRID, 6 (Portaltic/EP)



Microsoft ha actualizado su aplicación Your Phone, que permite compatibilizar las funciones del móvil con el ordenador, y el sistema operativo Windows 10 comenzará a permitir utilizar aplicaciones de Android desde el ordenador.



Esta función estará disponible inicialmente en varios modelos de 'smartphones' Samsung Galaxy, como se anunció este miércoles en la presentación del último buque insignia de la compañía surcoreana, la familia Galaxy Note20 y como recoge Microsoft en su blog.



De esta manera, Your Phone permitirá que los usuarios abran de forma instantánea una aplicación de Android desde sus ordenadores con Windows 10, sin necesidad de tener que instalarla, pudiendo añadirla directamente a la barra de tareas.



Cuando se inicia una aplicación de Android desde Windows, esta se abre en una página fuera de la app Your Phone, para facilitar así la multitarea a los usuarios. Esta función ya está disponible en móviles Samsung Galaxy desde el miércoles, aunque de forma preliminar.



Asimismo, los usuarios de terminales Galaxy Note20 podrán además utilizar varias aplicaciones de Android al mismo tiempo, una función que se añadirá durante este año y que Microsoft trabaja para extender al resto de fabricantes.