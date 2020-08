Muere de COVID-19 el acusado del femicidio de la guatemalteca Cristina Siekavizza

En la imagen, Roberto Barreda de León, acusado de la desaparición y feminicidio en 2011 de su entonces esposa Cristina Siekavizza. EFE/Saúl Martinez/Archivo

Guatemala, 6 ago (EFE).- El Hospital General San Juan de Dios, uno de los dos más importantes de Guatemala, confirmó este jueves el fallecimiento por complicaciones de la COVID-19 de Roberto Barreda de León, acusado de la desaparición y feminicidio en 2011 de su entonces esposa Cristina Siekavizza, en un caso que conmovió al país.

El centro hospitalario público aseguró que Barreda, quien había ingresado el 21 de julio por "infección respiratoria", sufrió complicaciones y su organismo no pudo responder al tratamiento institucionalizado, "presentando una falla ventilatoria secundaria a neumonía severa e hipoxia, siendo COVID-19 positivo".

Barreda falleció a las 11.35 hora local (17.35 GMT), indicó en un comunicado oficial el Hospital General.

La Fundación Sobrevivientes, querellante del caso en contra de Barreda desde la desaparición de Siekavizza en julio de 2011, pronunció en sus redes sociales que ante la información del acusado, "la Fiscalía (Ministerio Público) que tiene a su cargo el caso está llevando adelante las diligencias para verificar la noticia".

El fiscal del caso, Héctor Canastuj, dijo a la Agencia Efe, que el juicio contra Barreda, su madre (la exmagistrada y expresidenta del Organismo Judicial) Ofelia de León y el investigador privado óscar Celada, estaba previsto para el 15 de abril pasado, a las 10 de la mañana, pero el coronavirus lo pospuso hasta nuevo aviso.

"Por la pandemia, se rompió la actividad en los juzgados y aún no tenemos fecha", reiteró Canastuj, quien recordó que Ofelia de León continúa acusada por el delito de amenazas (fue liberada del cargo de obstrucción a la justicia).

El investigador privado, por su parte, deberá enfrentar los cargos de usurpación de funciones en forma continuada y obstrucción a la justicia.

En este proceso de la desaparición de Cristina Siekavizza, también estuvieron señalados los amigos de Barreda Javier Armando Mendizábal Ruiz y Humberto René Rodas, además de su cuñado Joaquín Flores González.

El cuerpo de Barreda deberá ser entregado a sus familiares en un lapso de seis horas, de acuerdo al protocolo de manejo de cadáveres en la emergencia de coronavirus del Ministerio de Salud.

La Fiscalía de Femicidio aguardará un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para emitir un pronunciamiento y la Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó en sus redes sociales la verificación de que el fallecido es en efecto Barreda.

CASO PARADIGMÁTICO

Según la teoría de la Fiscalía, Cristina Siekavizza fue asesinada a golpes la noche del 6 de julio de 2011 y su cuerpo escondido por su exesposo Roberto Barreda, quien después, con ayuda de su madre, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (2005) Beatriz Ofelia de León, ocultó las evidencias del hecho.

La Fiscalía considera que, tras el asesinato a golpes, Barreda sacó el cadáver de la casa en su camioneta y se movilizó por varios puntos del país para ocultar el cuerpo, que hasta ahora no ha sido localizado.

Barreda, quien aún semanas después de la desaparición de Cristina Siekavizza se mostraba "indignado" y pedía en manifestaciones la aparición de su esposa, huyó del país junto a sus hijos menores de edad el 3 de agosto de 2011 hasta que el 8 de noviembre de 2013 fue capturado en Mérida, Yucatán (México), con los apellidos cambiados a "Barreira Villarreal".

En mayo de 2019, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio a Barreda, acusado de los delitos de obstrucción de justicia, femicidio y maltrato contra menores de edad, además del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza.

"Cuando se encontraba en el interior de (su) residencia usted discutió con su cónyuge (Cristina), luego ingresaron discutiendo a la habitación que ocupaba su hijo Roberto José, ubicada en el segundo nivel, donde la privó de la libertad y, aprovechándose de su complexión física, golpeó a su cónyuge hasta causarle la muerte", aseguró el juez Gálvez al concluir la etapa intermedia del proceso y enviar a juicio al implicado.

El propio juez Gálvez había decidido en 2015 enviar a juicio a Barreda, pero en 2017 la Corte de Constitucionalidad revocó la apertura al debate oral y público al indicar que la Fiscalía había "modificado" la acusación inicial.

Para el desarrollo del juicio se había admitido la participación de 15 peritos y 85 testigos, así como el estudio de 108 documentos y 31 medios de prueba solicitador por la Fiscalía.