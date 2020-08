Más de 5.000 hectáreas de bosques afectadas por el fuego en Ecuador en 2020

En los últimos tres años los incendios forestales en Ecuador, que se suelen presentar en la época seca (de julio a septiembre), causaron la pérdida de 61.665 hectáreas. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 6 ago (EFE).- Un total de 5.050 hectáreas de bosques y vegetación nativa se han visto afectadas por el fuego en varios sitios de protección natural de Ecuador en lo que va de 2020, según el Ministerio de Ambiente, que este jueves presentó de manera oficial la campaña "No más incendios forestales".

El anuncio de la campaña se da en un momento en que han empezado a presentarse incendios de bosques y pajonales, sobre todo en la sierra andina y en lugares cercanos a la capital, como el ocurrido hoy en el cerro Casitahua, al norte de Quito, y el de este miércoles en el monte Ilaló, en un valle aledaño al este de la ciudad.

En los últimos tres años los incendios forestales en Ecuador, que se suelen presentar en la época seca (de julio a septiembre), causaron la pérdida de 61.665 hectáreas.

Según cifras del Ministerio de Ambiente, en 2017 la afectación fue de 10.858 hectáreas, la cifra aumentó en 2018 y el año pasado alcanzó las 23.182 hectáreas perdidas.

"Esta realidad nos motiva a buscar los mecanismos necesarios para enfrentar esta problemática a nivel nacional", indicó el ministro de Ambiente, Paul Proaño, durante el lanzamiento de la campaña.

De su lado, Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia (SNGR), destacó que "la mayoría de incendios son causados por el ser humano, que hace un uso incorrecto del fuego en las actividades agropecuarias y en acciones asociadas a la piromanía en áreas urbanas y rurales".

Según Salazar, entre 2018 y 2020 la ciudad que registró un mayor número de llamados de emergencia relacionadas con incendios forestales fue Quito, con 3.163 alertas, seguido Ambato, con 565, y Cuenca con 435.

Para atender de manera temprana la presencia de incendios forestales Ecuador cuenta con el sistema de cámaras del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, que dispone de 5.800 dispositivos de videovigilancia distribuidos en todo el país, informó el Ministerio en la presentación del programa.

Añadió que los incendios forestales constituyen una de las principales causas de degradación de ecosistemas, pues producen alteraciones en la flora y en la evolución de ecosistemas.

También son la causa para la afectación de especies animales, la disminución de la biodiversidad y la pérdida total o parcial de la masa vegetal, cuya recuperación podría tardar cientos de años, de acuerdo con expertos.

Christian Mendoza, subsecretario de producción forestal del Ministerio de Agricultura, se refirió a la práctica de quemas agrícolas que se realizan en algunas zonas campesinas del país.

Para Mendoza, las quemas controladas deben ser realizadas de manera técnica y con equipos especiales porque, además, el uso inadecuado del fuego puede dejar los territorios vulnerables al acceso de plagas y enfermedades.

Las autoridades, además, recordaron que el código penal del país establece sanciones de entre tres a seis meses de prisión, por quemas agrícolas no controladas que puedan afectar a bosques protegidos.

Asimismo, la ley determina de uno a tres años de prisión a quienes provoquen, directa o indirectamente, incendios o instiguen a la comisión de tales actos en bosques nativos, plantados o páramos.

También pena con hasta dieciséis años de prisión si el incendio provocado provoca la muerte de personas.

La campaña "No más incendios forestales" está a cargo de los ministerios de Ambiente, Agricultura y Educación, además del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y el ECU-911.

El objetivo de esta iniciativa es prevenir, informar, formar y concienciar a la población acerca de los impactos provocados por los incendios y la importancia del cuidado del patrimonio natural del país, remarcó el Ministerio del Ambiente.