Lufthansa pierde 3.617 millones de euros hasta junio por la pandemia

Fráncfort (Alemania), 6 ago (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa perdió en el primer semestre 3.617 millones de euros -con lo que multiplica por 31 sus pérdidas, ya que hace un año fueron de 116 millones de euros-, debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

La facturación cayó a 8.335 millones de euros (-52 %) y sufrió una pérdida operativa de 3.468 millones de euros (beneficio de 417 millones de euros hace un año), informó hoy Lufthansa.

El desplome de la demanda de viajes en avión debido a la pandemia llevó a una caída del volumen de negocios en el segundo trimestre del 80 %.

Lufthansa logró la mayor parte de su facturación gracias a sus filiales de transporte de mercancías y a la de servicios técnicos de mantenimiento de aviones.

Lufthansa, parcialmente nacionalizada para evitar la quiebra tras la interrupción del tráfico aéreo por la pandemia, ya ha reducido el número de empleados en 8.300 trabajadores, o un 6 %, y no descarta despidos forzosos, tampoco en Alemania, porque prevé una normalización de la demanda al nivel anterior a la crisis, como muy pronto, en 2024.

La compañía alemana ha reducido los costes operativos en el segundo trimestre un 59 % al implementar el trabajo a jornada reducida para la mayor parte de la plantilla y al eliminar gastos no necesarios.

Además, Lufthansa tuvo unas depreciaciones extraordinarias sobre los aviones y derechos de uso de aviones de 300 millones de euros, sobre valores de empresas de 157 millones de euros y sobre el valor de participaciones en sociedades de riesgo compartido en el área técnica de 62 millones de euros.

El resultado financiero estuvo lastrado en el primer semestre con 782 millones de euros por la caída del valor de mercado de los contratos financieros para cubrir el coste del combustible.

El presidente del grupo Lufthansa, Carsten Spohr, destacó la "cesura del tráfico aéreo global" y que antes de 2024 no prevén "la vuelta sostenida de la demanda al nivel anterior a la crisis, especialmente en las conexiones de largo recorrido no se va a producir una rápida recuperación".

Spohr añadió que no van a poder evitar "una profunda reestructuración" pese a que han reducido los costes y pese a las aportaciones de las filiales de transporte de carga y de servicios técnicos de mantenimiento.

También observa cierta recuperación en los trayectos turísticos de las marcas Eurowings y Edelweiss.

El presidente de Lufthansa consideró que el transporte aéreo debe adaptarse a una "nueva normalidad" y que la pandemia ofrece a la industria la oportunidad de calibrarse de nuevo, de cuestionar lo que era habitual.

En vez de aspirar a lograr "crecimiento a cualquier precio", habrá que lograr valores sostenibles y responsables, según Spohr.

Lufthansa quiere reducir sus costes en un 15 % hasta el 2023 y la flota en, como mínimo, 100 aviones, así como recortar 22.000 empleos a tiempo completo.