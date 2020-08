06/08/2020 Líbano.- Cáritas y ACN lanzan ayudas de emergencia para los afectados por las explosiones en Beirut . La red Cáritas ha lanzado un plan de emergencia para prestar ayuda urgente a las víctimas de la explosión el pasado 4 de agosto en Beirut (Líbano) y Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha ofrecido una ayuda inicial de emergencia por 250.000 euros, a través de paquetes de alimentos, para los afectados, según han informado ambas organizaciones. POLITICA SOCIEDAD CÁRITAS



Las ayudas irán destinadas a los miles de damnificados por la devastadora explosión que el pasado martes devastó buena parte de Beirut, causando al menos 135 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales en edificios e infraestructuras.



En una teleconferencia celebrada ayer entre representantes de las Cáritas donantes y en la que participó Cáritas Española, la directora de Cáritas Líbano, Rita Rhayem, aseguró que "es una situación terrible y desastrosa" y que están viviendo "en una confusión total".



"La situación es crítica y es la primera vez que hemos experimentado una situación de tal magnitud. Es apocalíptica, pero no podemos detenernos y seguiremos adelante para ayudar a todos los que están en mayor dificultad", dijo Rhayem, destacando que los gases tóxicos "pueden causar problemas de salud adicionales" y los centros de salud de Cáritas Líbano "no tienen medios para hacer frente a este tipo de situaciones".



Cáritas Española ha anunciado su apoyo a este plan de emergencia con la liberación de una partida de 15.000 euros. Este plan de respuesta urgente prevé garantizar durante los dos próximos meses a los damnificados de las zonas más afectada acceso a alimentación, salud y refugio.



"El país se ha detenido y estamos viviendo una pesadilla. Beirut está devastada y estamos totalmente abrumados por la magnitud de los acontecimientos", ha declarado el presidente de Cáritas Líbano, padre Michel Abboud.



Además, el secretario general de Caritas Internationalis, Aloysius John, ha recordado que las explosiones en el puerto de Beirut han causado "una nueva herida" al Líbano, un país que ya estaba en una "situación crítica" debido a la crisis económica, la violencia, la pandemia originada por la Covid-19 y las consecuencias de las sanciones económicas impuestas a Siria.



ACN OFRECE UNA AYUDA DE EMERGENCIA DE 250.000 EUROS



Por su parte, la fundación pontificia ACN ha ofrecido una ayuda inicial de emergencia por 250.000 euros, a través de paquetes de alimentos, para los afectados por la explosión en Beirut.



Esta ayuda de ACN se dirigirá a las familias más afectadas por el terrible accidente que devastó el área portuaria de la capital de Líbano y varios barrios cercanos, algunos de ellos de mayoría cristiana como Mar Maroun o Achrafieh.



El sacerdote carmelita padre Raymond Abdo, socio de proyectos de ACN en Líbano, ha afirmado que la explosión "se sintió como una bomba atómica, dejando un humo rojo en todas partes y provocando un daño enorme".



Asimismo, el sacerdote libanés Samer Nassif ha asegurado que la zona cristiana de Beirut se encuentra "completamente devastada", con al menos diez iglesias destruidas; y que unas 300.000 personas se han quedado sin hogar.



"En un segundo, se causó más daño a la zona cristiana de Beirut que durante los largos años de la guerra civil. Tenemos que reconstruirlo todo de nuevo desde cero", ha lamentado Nassif.



Ambos sacerdotes han coincidido en que después de la "larga crisis" económica y el coronavirus, el Líbano "no está preparado" para hacer frente a la emergencia y necesita "urgentemente" ayuda internacional para las necesidades básicas de las personas.



Ayuda a la Iglesia Necesitada también ha hecho un llamamiento a la oración por las víctimas y sus familias.