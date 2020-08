La respuesta ideal al covid la tienen estos tres países juntos

(Bloomberg) -- La respuesta gubernamental ideal al covid-19 combinaría la política de pruebas de Nueva Zelanda, la política de escuelas de Dinamarca y la estrategia de comunicaciones de Uganda, según un estudio de las respuestas de diferentes países.

Una investigación realizada por Michael Barber, exasesor del primer ministro del Reino Unido Tony Blair, e Idris Jala, quien desempeñó un trabajo similar para el malayo Najib Razak, ha analizado cómo diferentes países han manejado la pandemia global en un esfuerzo por ayudar a otros a aprender de los más exitosos.

Entre los ejemplos que destacan están las extensas pruebas de Nueva Zelanda, con más de 7.000 pruebas por cada caso confirmado, y el seguimiento de contactos de Corea del Sur, que utiliza datos de cámaras de seguridad y transacciones de tarjetas de crédito para seguir los movimientos de las personas. Se elogia el uso que hace Uganda de los programas de radio para atraer al público en un país con acceso deficiente a Internet, junto con la reapertura exitosa de las escuelas en Dinamarca.

Pero señalan que la coordinación entre países ha sido pobre, especialmente en comparación con la crisis financiera mundial de 2008, cuando líderes como Gordon Brown, de Gran Bretaña, ayudaron a elaborar una respuesta internacional.

‘Asignación de tareas’

“Por primera vez en la historia, a todos los gobiernos del planeta se les ha asignado la misma tarea al mismo tiempo”, dijo Barber en una entrevista. “Esa debería ser una gran oportunidad para el aprendizaje global, pero sorprendentemente están sucediendo pocas cosas”.

Esto debería abordarse a medida que el mundo se prepara para enfrentar el próximo conjunto de desafíos en torno a la distribución de vacunas y los paquetes de rescate económico, dijo.

Y no todas las soluciones funcionan en todas partes. El programa de seguimiento de contactos de Corea del Sur es mucho más invasivo de lo que muchas poblaciones aceptarían, por ejemplo. No obstante, Barber señaló una solución exitosa en Australia, que aprobó leyes de privacidad para asegurar a las personas que sus datos no serían mal utilizados.

La pareja también ha intentado clasificar a cada país bajo el parámetro de cuán gravemente se ha visto afectado por el covid-19 y qué tan bien se está recuperando. Los primeros de la liga de recuperación fueron Tailandia y Corea del Sur. En la parte inferior estaban Honduras y Bahamas. El Reino Unido ocupó el puesto 28 entre 184 países. Estados Unidos estaba en el número 131.

Nota Original:The Ideal Covid-19 Response? Mix New Zealand, Denmark and Uganda

©2020 Bloomberg L.P.