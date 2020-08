Japón.- Guterres pide la "eliminación" de las armas nucleares y lamenta que el mundo sigue "sin lograr ese objetivo"

23/04/2020 António Guterres POLITICA INTERNACIONAL UN PHOTO/ESKINDER DEBEBE



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido a los Estados, especialmente a los poseedores de armas nucleares, la "eliminación total" de las mismas, al tiempo que ha lamentado que el mundo sigue "sin lograr ese objetivo".



Así se ha expresado con motivo de la conmemoración del 75º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima que, junto a la lanzada tres días más tarde en Nagasaki, dejaron más de 200.000 muertos debido a la radiación y 400.000 más en décadas posteriores debido a los problemas de salud vinculados a las bombas.



"Desde sus primeros días y resoluciones, la ONU ha reconocido la necesidad de eliminar por completo las armas nucleares", ha insistido, remarcando que el nacimiento del organismo, ese mismo año, está ligado a la historia de Hiroshima y Nagasaki.



A juicio de Guterres, "el riesgo de que las armas nucleares se usen, ya sea intencionalmente, por accidente o por falta de cálculo es demasiado alto como para que continúe esa tendencia". En este sentido, ha afirmado que ahora es el momento de dialogar sobre el asunto y ha instado a salvaguardar y fortalecer los instrumentos y políticas de no proliferación y desarme.



"Los Estados tendrán la oportunidad de retornar a esta visión compartida el próximo año durante la conferencia para revisar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares", ha especificado, subrayando que este instrumento es un "pilar" del régimen de desarme que espera que entre en vigor.



Asimismo, ha agregado que la red de control de armas y los instrumentos creados durante la Guerra Fría y los años que le siguieron para propiciar la confianza y la transparencia se están "deshilachando". De forma paralela, ha advertido de que la "división, desconfianza y falta de diálogo" amenazan con una vuelta a la carrera balística incontrolada.



El secretario general de la ONU también ha deplorado que "75 años son demasiados para no haber aprendido que poseer armas nucleares disminuye la seguridad en vez de reforzarla" y ha recordado que el aniversario ocurre en el marco de la pandemia de COVID-19, que ha expuesto las "múltiples debilidades" del mundo, entre ellas la amenaza nuclear.



"Y la única forma de acabar con esa amenaza es eliminar totalmente las armas nucleares", ha remachado.